Por falta de créditos inmobiliarios, “creció mucho la masa locativa” de personas que tienen que alquilar

POSADAS. Para el presidente de la Cámara de Inmobiliarias de Posadas, Pablo Daviña, en la provincia y todo el país creció enormemente la “masa locataria”, es decir, el conjunto de personas y familias que tienen que salir a alquilar una vivienda, un fenómeno que vinculó con la caída en el stock de viviendas en alquiler y el aumento en las necesidades habitacionales ligado a la ausencia de créditos hipotecarios.

En diálogo con el programa “Previa Informativa”, Daviña consideró que “estos cimbronazos políticos afectaron a la toma de decisiones”, en lo que hace a la compra y venta de inmuebles. “Pero lo que venimos viendo con buen tino es que el inmueble, ante esta situación de descalabro inflacionario termina siendo una reserva de valor. Aquel que tiene un sobrante de pesos los aporta a construcciones nuevas. Es un muy buen resguardo para capitalizarse en un bien de la economía real”, insistió el titular de la Cámara.

En cuanto a la situación actual con la ley de alquileres, vigente desde 2020, “siguen las mismas condiciones, los ajustes son anuales, y es el conflicto entre propietarios, porque mantener fijo un precio de alquiler durante un año, con esta escalada inflacionaria, prácticamente licúa el precio del alquiler”, consideró Daviña, en diálogo con este medio.

“Hasta que no se modifique la ley, genera una afectación al grupo de inquilinos. Porque el problema lo enfrentan al momento de la finalización del contrato. Cada vez hay menos inmuebles para la locación y los precios de las renovaciones terminan siendo muy altos. Pero porque todo viene subiendo y por una ley económica, cuando hay muy poca oferta y mucha demanda, se genera escasez. Entonces los precios son una mecánica de ajuste”, explicó Daviña sobre los conflictos derivados de la ley de alquileres en un contexto de altísima inflación, en torno al 90% anual.

Poco stock de inmuebles en alquiler y falta de incentivos para la construcción

En cuanto a la crisis habitacional que afecta al país y a la provincia, Daviña sostuvo: “Hay pocos productos para el mercado y abogamos para que el mercado inmobiliario se active (desde las construcciones)”

Al respecto, las cámaras inmobiliarias “venimos solicitando incentivos fiscales a Nación para que aumente la construcción y locación. Ya hubo una normativa en 1986 – 1987. Y quien aportaba un edificio en locación a 10 años, gozaba de beneficios impositivos”, recordó Daviña.

En esta línea, el empresario inmobiliario insistió en que “habría que generar los medios para que se vuelquen inversiones al mercado de alquileres y de esta forma poder abastecer. Porque ha crecido mucho la masa locativa. No hay créditos hipotecarios y el que no puede construir o comprar, no tiene otra alternativa que alquilar”, subrayó. Por este motivo, desde las inmobiliarias, “estamos a la espera de los datos del Censo 2020 (realizado en 2021 por la pandemia del coronavirus). Así, vamos a saber cuántos inquilinos hay en todo el país y en Misiones. Con eso, los Estados podrán tomar decisiones para incentivar a determinado sector o promover incentivos fiscales para que se construya”, concluyó.