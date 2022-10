Por falta de gestión política, no pueden producir suero antiofídico para donar a los hospitales de la provincia

Matías Fernández, director de la Reserva Ecológica VGM Héctor Fernández, habló este jueves con el programa MCN edición mediodía, que se emite por Misiones Cuatro y contó que, desde hace tiempo, vienen solicitando al municipio de San Antonio el arreglo de calles: “hace tres años venimos haciendo reclamos por la reparación de caminos municipales en lo que es ingreso a la reserva. Hicimos pedido a través de notas, cartas documentos, reuniones que tuvimos en el municipio y fueron respuestas que no se cumplieron”, declaró.

En esa línea agregó: “este lunes nos notificaron al no poder cumplir con lo que sería la parte del convenio con los laboratorios de Buenos Aires, quedó sin efecto la donación de material antiofídico que la reserva realiza a la provincia”, explicó.

“Esto no es una pérdida mía, de la reserva, sino que es una pérdida a los guardaparques que no van a poder acceder a este stock que veníamos donando y es un daño a la comunidad misionera, porque somos los únicos que donamos al hospital público”, exclamó.

“Por diferentes artículos que tiene el convenio, no podemos cumplir por no tener acceso al camino. No vamos a poder donar a la provincia como venimos haciendo estos tres años”, manifestó Fernández.