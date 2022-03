Por falta de respuestas, los docentes continúan con el acampe

Culmina una nueva semana de paro docente con acampe dentro y fuera del edificio del Consejo General de Educación (CGE) en el centro cívico de la capital misionera. Este viernes se realizará en ese lugar una asamblea donde definirán las medidas a seguir, según contó a este medio Leandro Sánchez, Docente, Sec. Gral. de UTEM.

El dirigente dijo que no hubo respuestas de las autoridades a los reclamos planteados por los docentes. “Hubo promesas de que aparecería la mesa, no se concretó la fecha, la hora. No estamos cerrados al diálogo, venimos a tocarle la puerta al patrón y todavía no ocurrió ese diálogo”, declaró Sánchez a Misiones Cuatro.

Y agregó: “por ahora, lo único que recibimos es chicanas, decir que somos 200, acá hay mucha más gente, la marcha fue más numerosa”, expresó

“Hoy vamos a realizar una asamblea general en el Consejo de Educación con docentes de toda la provincia, para definir las próximas acciones”, comentó Sánchez.

Consultado sobre las declaraciones del Ministro de Hacienda Adolfo Safrán, quien señaló que el acuerdo docente “está cerrado hasta abril”, el dirigente respondió: “lamentamos mucho, nosotros tenemos propuestas, pero queremos decírselas a las autoridades, tenemos propuestas intermedias y para todos, pero sin diálogo es muy difícil”, expresó Sánchez.

En ese sentido, añadió: “queremos el diálogo, esperamos en el Consejo y con las medidas que definamos, porque creemos que con lo que ofrecieron es suficiente”.

Y a modo de conclusión señaló: “termina la tercera semana de paro de acciones por toda la provincia y sin diálogo que es lo que a nosotros nos preocupa mucho”, declaró Sánchez.