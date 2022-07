Algunos precarizados de la Unidad Ejecutora Provincial siguen cobrando sueldos de $44 mil y se mantienen en huelga

POSADAS. Empleados y trabajadores precarizados de la Unidad Ejecutora Provincial, ente cuyo coordinador es el cuestionado ex alcalde Esteban Romero, lanzaron un paro de 72 horas en reclamo por salarios dignos en un organismo en el que hay profesionales monotributistas cobrando $44 mil mensuales, de los que deben pagar alícuotas a la Agencia Tributaria de Misiones, a la Administración Federal de Ingresos Públicos y a los colegios profesionales.

Este miércoles protestaron frente al Ministerio de Hacienda, donde habrían llegado a un acuerdo de palabra, que no se cumplió.

En la segunda jornada del paro de tres días llevado adelante por los trabajadores de la UEP, Matías Cabral, un profesional contratado como monotributista (precarizado) en el organismo, contó al Móvil de MisionesCuatro: “Tuvimos que tomar esta medida. Arrancamos el martes y hemos tenido en Hacienda, una reunión y mesa de diálogo por la que se llegó a un acuerdo de palabra con el ministro, con nuestro coordinador Esteban Romero y Miguel Dos Santos de Contaduría y el gremio ATE”, explicó el consultor de la UEP.

“Llegamos a un acuerdo (verbal) en uno de los puntos que venimos reclamando desde hace mucho tiempo ya, que es el de los monotributistas precarizados que estábamos en (sueldos) de 44 mil pesos. Y llegamos a un acuerdo de aumento de casi el 90% sobre esa base”, puntualizó Cabral, sobre un incremento que ubicaría esos salarios en torno a los 80 mil pesos.

“El tema es que no recibimos nada. En hechos es pura promesa. Y nos tienen hace cuatro meses con la burocracia, diciendo que el papelito está acá o allá. Pero no se hace efectivo el pago para los monotributistas. Hasta ahora es una promesa”, insistió Cabral.

Por otra parte, el vocero de los precarizados de la UEP aclaró que “pedimos a nuestra mesa directiva de ATE que reclame nuevamente por esta situación que es insostenible. No podemos seguir así y estamos esperando una respuesta”, puntualizó.

Esteban Romero – Coordinador de la UEP

“Vamos a seguir así de no conseguir respuestas. Se está resolviendo para algunos. A 8 compañeros no se les depositó el dinero. Ese es nuestro reclamo”, indicó Cabral, dejando en evidencia que habría una suerte de discriminación salarial. “Hemos firmado un contrato con un retroactivo a Mayo, pero no recibimos ni siquiera el pago de Junio y tampoco Mayo”, indicó el profesional precarizado.

En cuanto a las consecuencias del paro en la UEP, Cabral explicó: “Somos pocos y se ejecutan muchos programas. La UEP hace saneamiento financiero de programas que hacen obras en asentamientos. Estamos la mayoría de los técnicos, ingenieros y arquitectos en esta manifestación”, sostuvo el vocero.

“Para la coordinación de la UEP todos somos prescindibles, pero vamos a seguir con el reclamo”, concluyó.