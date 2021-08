Preocupación de los feriantes por la sequía y bajante del Paraná

POSADAS. En diálogo con Misiones Cuatro, Vilmar Müller dijo que la bajante del río Paraná “es una situación muy agravante y lo más triste es que según los pronósticos vamos a tener pocas precipitaciones hasta otoño del año que viene”.

Y agregó: “los productores el año pasado tuvieron muy poco cultivo de granos, es así que todos se están achicando a lo que es producción de carne, de cerdo, pollo”.

“Incluso estamos notando en algunos municipios que están terminando con los potreros y están plantando yerba justamente aparte de la sequía, el pasto no dio y los productores están entrando en una situación de desesperación al ver a los animales adelgazar y no tienen de donde sacar los recursos para solventar, ahora es preocupante porque está la siembra de maíz, no hay pronóstico de lluvias para que esa producción sea positiva”, añadió.

Además, mencionó que hablaron con las autoridades provinciales sobre una ayuda para los productores y manifestó que “el presupuesto no está cerrado”.

Y añadió: “se está entregando ayuda más a lo comercial, desde que entré a la asociación siempre estamos tratando de ayudar a lo más productivo”.