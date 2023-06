Prestadores de salud realizan un paro de 48 hs en reclamo de mejoras salariales y pago a término

POSADAS. En una medida de protesta, los prestadores de salud, específicamente los acompañantes terapéuticos de personas con discapacidad, han llevado a cabo un paro nacional de 48 horas. Su reclamo se centra en la exigencia de mejoras salariales y el pago puntual de sus honorarios.

Jazmín Kinder, psicopedagoga y referente del colectivo “Prestadores precarizados”, expresó su preocupación durante una nota con el móvil de MisionesCuatro. Según Kinder, este paro tiene como objetivo llamar la atención sobre la situación precaria en la que se encuentran los prestadores de discapacidad y el sistema de salud en general.

“Estamos como prestadores de discapacidad haciendo un paro de 48 horas y entregamos un petitorio donde exponemos las medidas que se deben tomar de manera urgente para que el sistema deje de estar vaciado y quebrado como venimos denunciando hace tiempo”, afirmó.

Uno de los principales puntos de conflicto es la falta de aumentos salariales adecuados. Kinder informó que, después de un mes de espera, se les otorgó un aumento del 4,5% para mayo y 5% para junio. Sin embargo, hasta la fecha dicho aumento no se oficializó, lo que significa que siguen facturando con el monto anterior. Además, deberán realizar una factura de reajuste por un monto adicional de 3000 pesos.

“Exigimos un 100% de recomposición salarial y que se nos pague a mes vencido”, declaró Kinder.

La falta de pago a término también es motivo de preocupación para los prestadores de salud. Kinder denunció que muchos aún no han recibido el pago correspondiente al mes de marzo, una situación que afecta a todas las obras sociales. En particular, destacó que el Instituto de Previsión Social (IPS) es una de las instituciones más problemáticas, ya que no está regulado por la Superintendencia de Salud y funciona como una caja previsional que brinda servicios de salud.

Si bien el paro nacional afecta a todo el sistema de salud, son las personas con discapacidad quienes sufren las consecuencias más directas. Kinder resaltó que muchos niños y niñas requieren acompañamiento terapéutico en las escuelas, lo cual se ve interrumpido debido a la medida de fuerza.

En el petitorio entregado a las autoridades, los prestadores de salud expresaron su descontento ante la falta de respuesta favorable por parte del Estado. A pesar de haber sostenido dos reuniones con representantes gubernamentales, no se ha alcanzado un acuerdo que satisfaga las demandas de los trabajadores.