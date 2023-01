Productores yerbateros siguen pidiendo respuestas a los reclamos sobre la corresponsabilidad gremial

Productores y asociaciones de la yerba mate de distintos puntos de la provincia se reunieron el fin de semana en la localidad de San Pedro para plantear distintos temas que generan preocupación en el sector, como es el caso de la corresponsabilidad gremial, el ácaro y rulo.

En ese contexto, para conocer en detalle de lo que dejó el encuentro, en el programa Primera Mañana que se emite por MisionesCuatro, se consultó sobre el tema con el productor yerbatero Cristian Klingbeil, quien al respecto comentó: “fue una asamblea convocada por los productores de San Pedro para tratar temas más graves como la corresponsabilidad gremial y la cuestión de rulos de la yerba. En la zona de San Pedro es donde más daño se está viendo en las plantaciones, lamentablemente”, declaró.

En relación al encuentro, del que también participaron funcionarios del ministro del Agro de la provincia y representantes del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), comentó: “fue una reunión bastante áspera, hubo mucha diferencia, entre una opinión y otra, fue bastante brava”, expresó Klingbeil.

Con respecto al ataque del rulo en las plantaciones explicó: “empezó por ese frío fuera de temporada que vino a fin de octubre y primeros días de noviembre, que en gran parte del país provocó heladas impresionantes. Ahí empezó el problema, la planta estaba queriendo brotar, ese frío hizo su mayor estrago y, de ahí para acá se fue disminuyendo la cantidad de lluvia, la planta de yerba quiere brotar, brota y queda muy propensa y hace que el rulo, ese insecto haga el daño que está haciendo”.

Además, dijo que hay presencia de ácaros y “muchas tucuras, muchos confunden con langosta, tiene una similitud muy grande, están generando muchos nervios a los productores, sobre todo de Andresito”.

“Este clima, las noches son muy frescas y después del día es insoportable el sol y la falta de lluvia, hace un combo que dejan muy débiles a nuestras plantaciones para el ataque de cualquier plaga”, afirmó el productor.

“Lo que a muchos le está afectando es que esperaban cosechar la yerba ahora en enero y no están teniendo que cosechar, eso sí es un problema. Hay productores que estaban esperando levantar unos pocos kilos, la zafra o la zafriña y lamentablemente no hay mucho que juntar en los yerbales”, explicó Klingbeil en referencia a la situación actual de los productores.

Por otra parte, se refirió al reclamo que vienen haciendo sobre la corresponsabilidad gremial: “lo venimos denunciando el año pasado y todo el año antepasado que el problema empieza cuando necesitamos blanquear a la gente y la gente no quiere, prefiere laburar en negro para no perder ningún beneficio, ya sea Tarjeta Alimentar, cosas que se intentaron corregir. Hay un DNU presidencial, de compatibilidad de muchos planes con trabajo registrado, pero no sabemos todavía porque no se solucionan ningún detalle”, afirmó Klingbeil.

“Hay gente que termina quedándose sin el beneficio una vez que entra a trabajar en blanco y al productor, le descuentan si o si una vez entregado en boca de acopio el monto que esté fijado en ese momento la corresponsabilidad gremial. Ahí empezamos con el problema grave y, sumándole, que el último año tuvimos un aumento descabellado. Esto genera mucha bronca”, declaró.