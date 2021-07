Propietario teme por su vida, ante ataques y amenazas de usurpadores

GARUPA. Una gravísima acusación lanzada por el propietario de un lote en el barrio Punta Alta de Garupá, se conoció este jueves, en un caso que salpicaría al intendente renovador Luis Ripoll.

Jorge Alegre Da Silva aseguró que sufre una usurpación desde 2013, en connivencia con la policía y la Justicia. Además, acusó al intendente renovador Luis Ripoll, “es parte de la mafia” y estar en “sociedad” de una inmobiliaria que estaría representando a los intereses de los presuntos intrusos.

“En 2013 entró gente y los denuncié por usurpación. Y ellos también me denunciaron también. La causa se tramitó en el juzgado 6. Quedó comprobado que nunca usurpé y que estaba antes de la ‘compra – venta’ del lote que hicieron ellos. En 2017, el juez Ricardo Balor me da el sobreseimiento y dicta una orden de desalojo (contra) ellos”, relató Alegre Da Silva, en diálogo con MisionesCuatro, este jueves.

En ese contexto, según Alegre Da Silva, comienza una “negociación entre la inmobiliaria y la policía, que incumplió injustificadamente, la orden de desalojo”.

Según el denunciante, el fallo de Balor es apelado por los presuntos intrusos, pero “la Cámara de Apelaciones rechazó la apelación, porque lo hicieron fuera de término”. Entonces, “Balor en vez de ordenar a la policía que desaloje, dictó otro sobreseimiento al usurpador. Nos dejó a los dos en la misma propiedad para que resolvamos el conflicto en el fuero civil”, se quejó Alegre Da Silva, para quien no corresponde que una intrusión se resuelva en la justicia civil.

De acuerdo con el denunciante, los usurpadores y la inmobiliaria “intentan blanquear el título”. “Me hacen un juicio como si estuvieran allí con el título de propiedad y con la posesión”, precisó.

En su relato, Alegre Da Silva afirmó haber adquirido el terreno en 1993 aun tal Manuel Roberto Bravo. Como el traspaso del título no se concretaba, “en 2013 legalicé los impuestos, mandé a mensurar y pedí la prescripción veinteañal en el fuero civil. Entonces, la inmobiliaria apareció con un título que contiene una falsedad ideológica, que la justicia está investigando. Pero como tienen plata, me atacaron con la policía”, reveló el denunciante.

“Hoy es un conflicto mortal. En esta feria va a morir alguien. Me atacan todos los días. Primero era uno y ahora son 8, más o menos los que están viviendo allí”, reveló Alegre Da Silva. “Tengo que recuperar lo que por ley me corresponde. Todos los días soy atacado y acuchillado. Estoy amenazado de secuestro”, reveló Alegre Da Silva, mencionando a algunos de los que lo estarían agrediendo. Y mencionó al citado González, vinculado a la inmobiliaria.

“El juzgado 6 no lleva adelante la investigación. Es una mafia judicial. Hace 7 años que estoy corriendo y, como atacan a mi familia, me dio un ACV. Ahora no puedo correr y se va a resolver a la manera que Dios manda”, alertó el propietario.

Ante la consulta de este medio, sobre si pudo intervenir el alcalde renovador Luis Ripoll, el denunciante fue enfático en que el jefe comunal estaría vinculado a los usurpadores. “Lucho Ripoll es parte de la mafia. Es primo hermano de Julio González y socio de la inmobiliaria. Inclusive en el civil hay muchos papeles truchos que salen de la municipalidad, para perjudicarme a mí. Es una mafia sola”, sentenció.