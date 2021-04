Qué hay detrás de la clausura de bares y eventos

POSADAS. Tras conocerse en las últimas horas clausura de diferentes eventos, Misiones Cuatro consultó con el periodista de Leandro N. Alem, Jorge Rodríguez respecto a los controles de nocturnidad que se realizaron en la localidad y con Carlos Manzur, propietario de un salón de eventos en la ciudad de Posadas, que tuvo que por la pandemia tuvo que readaptarse y funcionar como bar.

Respecto al panorama en Leandro N. Alem, Rodríguez declaró: “llama la atención como se hacen los controles estos operativos, los fines de semana hay reunión en las diferentes iglesias. Hay muchas reuniones gran cantidad de personas uno no sabe si están rompiendo o no los protocolos”.

Dijo que las iglesias tienen capacidad de 100 personas y que “uno se pregunta si puertas adentro se está cumpliendo con los protocolos”, cuestionó el comunicador.

También dijo que hubo operativos de nocturnidad: “uno de ellos fue en un boliche bailable en pleno centro, no es la primera vez que es noticia este boliche con permanencia de menores. Lo clausuran, pagan una multa y al fin de semana siguiente sigue funcionando normalmente, no hay un cambio de fondo”, detalló Rodríguez, quien además dijo que en esos lugares no se cumple con el distanciamiento social requerido.

Y agregó: “además del boliche se clausuró un domicilio particular sobre la Ruta 4 donde intervinieron haciendo una fiesta de 15. Había unas 40 personas incumpliendo los protocolos, el dueño de la casa fue informado que no podía superar las 20 personas, por eso solicitaron que se retiren del lugar”.

“No sé si me está haciendo una persecución”

Fue la expresión del empresario posadeño Carlos Manzur, a quien le clausuraron en dos oportunidades eventos que se desarrollaron en su salón que está habilitado como bar.

“Es la segunda clausura que recibo no es por incumplir el protocolo, estoy en un lugar céntrico mi salón es uno de los más importantes que tiene la ciudad, hay pocos salones, yo trato de cumplir lo que dice el reglamento. Es para 300 personas y tiene un salón al aire libre, está arreglado de meter entre 30 y 35 personas y distribuir al aire libre y el sector cerrado”, detalló.

En esa línea agregó: “se ve que tuve una denuncia porque en seis años jamás me molestaron y, en un evento que tuve hace 15 días atrás, me clausuraron por no cumplir el protocolo, porque la gente no tenía barbijo y había gente parada. Al inspector le molestó que dos personas se levantaron para ir al baño y no tenían barbijo”.

Y continuó: “el de este fin de semana, que más molestó, tengo un evento con 20 personas hay fotos y tengo todo filmado, no había DJ, no había música fuerte si música de fondo. 27 personas, todos sentados, todos cumpliendo el protocolo. Me cae el mismo inspector, no sé si me está haciendo una persecución a mí”.

En ese sentido, dijo que tiene los papeles en regla y que en la municipalidad se habilitó como pub.

Aclaró que cumpleaños de 15 y cualquier evento se pueden hacer, porque lo habilitaron como bar.

Además, Manzur dijo que hizo el reclamo en el tribunal de faltas. “Son dos actas distintas eso no me cierra. No hace falta clausurarme así de una en seco, charlemos, te doy una hora, sácame la gente, no venir directamente y meterme la faja de clausura”, manifestó.