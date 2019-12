Reclaman un aumento salarial de urgencia del 32% para docentes misioneros

POSADAS. Afiliados de UTEM y ATE, gremios de base de la Central, presentaron además este jueves el pedido formal de audiencia al CGE. Es ante la grave situación económica que afecta a los trabajadores y trabajadoras de la educación. Reclaman este incremento como paso previo a discutir la pauta salarial del 2020.

De acuerdo con el planteo dado a conocer en las últimas horas, la pérdida del poder adquisitivo de los y las trabajadoras de Educación en la provincia se ve claramente cuando se compara el valor del a canasta básica familiar que está hoy por encima de los 35 mil pesos. Mientras que el salario del docente que recién se inicia que ni siquiera llega a cubrir los 16.875 fijados como Salario Mínimo, Vital y Móvil.

A partir de esta situación UTEM –Unión de Docentes de la Educación de Misiones- y ATE –Asociación de Trabajadores del Estado-, gremios de base de la CTA Autónoma presentaron este jueves un pedido de audiencia al CGE a fin de “avanzar en un incremento salarial (básico) de emergencia y para posicionarnos de cara a la discusión salarial del año 2020”.

Denuncian “la grave situación económica que afecta a los trabajadores y trabajadoras de la educación con salarios postergados y con la situación del maestro de grado sin resolverse dentro del sistema, con los salarios más bajos”.

Compensar la pérdida del poder adquisitivo de los salarios

Desde la Central destacaron que compensar la pérdida que por inflación registraron los salarios en el 2018 y en el 2019 es necesario “un incremento de urgencia en blando del 32% a partir de este mes y antes de empezar a discutir los salarios del 2020”.

“La pretensión de llenar un carrito en el almacén o supermercado se ha convertido en un imposible y lo que nosotros no disfrutamos de nuestro salario, no significa que no existe o se evaporó, sino que lo disfrutan otros que acumulan mientras los trabajadores perdemos”, remarcaron.

“Un salario igual a la canasta familiar debe ser el punto de partida que proyecte los salarios de los trabajadores y trabajadoras de la educación con la incorporación de las sumas en negro al básico. La emergencia es hoy”, se destaca en la nota presentada esta mañana en el CGE.

Anticiparon además que están “convocando a los y las trabajadoras para evaluar acciones gremiales de cara al año 2020”.