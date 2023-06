Reclamaron a Desarrollo Social por “malas entregas” de alimentos que afectan a más de 22 merenderos

POSADAS. Este miércoles, integrantes de Libres del Sur se movilizaron para solicitar una mesa de dialogo efectivo con el Ministro de Desarrollo Social, Fernando Meza, dado que el organismo no estaría cumpliendo con la entrega de alimentos en los tiempos y horarios estipulados, e inclusive, les retacean el pan que la organización sirve en unos 22 comedores y merenderos en Posadas, y otros tantos en Candelaria y Garupá.

En diálogo con el Móvil de MisionesCuatro, la vocera de Libres del Sur, Zulema Texeira, aseguró que desde que asumió Meza como Ministro de Desarrollo Social, “no tenemos comunicación, ni diálogo. Nos prometió y nos firmó que se iba a juntar con nosotros en una charla, por el tema de las condiciones en las que nos entregan mercaderías, pan y los insumos para comedores y merenderos”, detalló.

En esta línea, Texeira amplió: “Son malas las entregas y no las están haciendo en el día y horario (estipulados) Ya este mes perdimos una entrega y él dice que es (el Ministerio de) Hacienda el que no está habilitando los pagos. Con el pan tenemos una semana sí y una semana no, hacemos una nota de reclamo y él (Meza) dice que Hacienda no le está pagando, que no es un problema de ellos y que no es una solución que ellos pueden dar, sino que Hacienda tiene que pagar”, abundó la referente en declaraciones que apuntarían a un desentendimiento por parte de Desarrollo Social.

Protesta de Libres del Sur frente a la Gobernación de Misiones

“En Posadas tenemos 22 merenderos, aparte tenemos en Garupá y Candelaria. Todos los merenderos están afectados, porque tenemos días y horarios específicos en los que entregamos la merienda, almuerzo y cena”, contó Texeira, y explicó a qué se refiere con las malas entregas. “A veces cuando vamos a retirar las cosas para la merienda, nos quieren dar porotos en lugar de azúcar. Es como que todo el tiempo nos están dando lo que ellos quieren no con lo que ellos pueden”, opinó la referente.

“Desde que asumió Meza, habló con nosotros, prometió, firmó todo, pero nunca tuvimos respuestas positivas con él”, insistió Texeira.

La organización realizó una marcha y protesta en la Gobernación de Misiones, donde entregaron un petitorio para exigir una mesa de diálogo con el ministro Meza.

Vale recordar que el Ministerio de Desarrollo Social tiene asignados por el Presupuesto 2023 aprobado en la Legislatura el año pasado, partidas por $5.455.352.000, destinado a las 8 subsecretarías de la cartera. Ese monto representó un incremento del 57,97% respecto de los montos asignados al ministerio en el Presupuesto 2022. De esos casi 5.500 millones, según las autoridades, destinan cerca del 70% a alimentos.