Recomiendan evitar los empalmes precarios en vehículos para evitar incendios

POSADAS. Luego de un peligroso principio de incendio de un automóvil en la cabecera del puente San Roque González de Santa Cruz, rápidamente sofocado con varios extintores, el licenciado en seguridad e higiene del trabajo, Diego Fontana, dialogó con el programa “Primera Mañana” por MisionesCuatro, recomendando los controles de instalaciones eléctricas y el mantenimiento de las mismas en vehículos y viviendas, como la mejor manera de prevenir siniestros.

“Ese fue un principio de incendio y fue controlado rápidamente con los equipos que tenían. Hay que controlar los vehículos y hacerle el mantenimiento que requiere el fabricante”, detalló Fontana a este medio, al tiempo que destacó una diferencia en las conexiones eléctricas entre los autos y los hogares. “Cuando es un automóvil, los empalmes además tienen que estar soldados”, puntualizó el experto.

En cuanto a lo ocurrido en el puente San Roque, Fontana mencionó que salta a la vista que era un automóvil antiguo y “se ve que tenía problemas eléctricos”, pero “sin mucha pérdida de combustible y por eso pudieron extinguir (el incendio)”

Además, acotó que el calor es un coadyuvante para los incendios, pues “el material ya está caliente y arde más rápido. Y es más factible la ignición del material, que puede ser sólido o líquido”, dijo.

“Hubo muchos principios de incendio en estos días”, contó Fontana, vinculando las altas temperaturas con los focos ígneos.

En este sentido, el licenciado en seguridad laboral recomendó a la población, que en sus viviendas, tengan “tablero eléctricos cerrados”, para que, en caso de cortocircuito e incendio, las llamas queden contenidas. “Todas las bocas de distribución tienen que tener una tapa para que se quede contenido”, dijo.

Y volviendo sobre el caso del automóvil incendiado, Fontana pidió “tener el cableado como corresponde respetando los diámetros. Y no hacer empalmes precarios”. Asimismo aclaró que ante una situación así, no es conveniente abrir el capot de manera brusca. “Si se abre bruscamente un capot” el ingreso de aire puede “alimentar el fuego (con oxígeno) y la persona puede resultar herida”, precisó.

En cuanto a las precauciones en las viviendas, Fontana se mostró a favor de las consultas a un electricista que mida el consumo y determine, con una prueba pirométrica, si las instalaciones son adecuadas y no se sobrecalienten. “Hay que hacer controlar la instalación eléctrica”, insistió.

Y en caso de un incendio desatado en una vivienda, Fontana recomendó “cortar la energía eléctrica” para poder emplear agua contra las llamas. “Ante un incendio uno llama a los bomberos. Yo llamo también a EMSA (Energía de Misiones SA). Por ahí el problema es en el tablero principal y no puedo cortar la energía eléctrica, pero si viene EMSA corta el cable y cuando no tengo electricidad puedo tirar agua”, subrayó Fontana, dejando en claro que no se debe usar agua para apagar un incendio en una vivienda con corriente eléctrica.

Finalmente, Fontana insistió en la importancia de contar con extintores en las viviendas, en una época en la que los propietarios se preocupan por las videocámaras y los robos. “Ante un incendio, las cámaras no te van a ayudar. Hay que tener un extintor en el domicilio”, remató.