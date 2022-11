Salvo la Doctora Picazo, los nombramientos del STJ, “tuvieron que ver con relaciones” y en Misiones “la justicia hace mucha política”

POSADAS. Con un tono crítico respecto del funcionamiento de la justicia provincial, el Dr. Fernando Orbe –actual presidente del Colegio de Abogados de Misiones- advirtió sobre la pérdida de imparcialidad de la institución que debería funcionara como un “contrapoder”, que controla a los demás poderes del Estado en una sistema democrático y republicano. Además, destacó la importancia de la alternancia en el poder, porque en Misiones, “venimos en una línea de tiempo de 20 años, con la misma tónica”.

En diálogo con el programa “El Bueno y El Malo” por el canal MisionesCuatro este lunes, Orbe, quien dejará su cargo como presidente del Cademis en diciembre, insistió en que, en un sistema democrático y republicano, “la justicia tiene que ser el contrapoder, el que controla a los demás poderes. Lastimosamente, la política local, provincial, eso se ve un poco desdibujado, porque la justicia no creo que sea todo lo independiente que debería ser. La justicia hace mucha política, eso se ve reflejado en las prioridades que tiene”, lanzó.

Sin dejar de plantear que el Cademis impulsó denuncias y medidas ante el mal accionar de jueces y funcionarios, Orbe consideró que “el consejo de la Magistratura nuestro, funciona, pero se quedó corto en sus funciones. Solamente selecciona. No castiga. No es como el Consejo de la Magistratura (federal), que selecciona, pero también destituye a los jueces que (ejercen) mal”, sostuvo.

Fernando Orbe

Los controvertidos nombramientos de ministros del STJ

En Misiones, “las denuncias tienen que pasar por el cedazo de los que integran el Jury de Enjuiciamiento. El año pasado logramos promover el juicio político de un juez (Pedro Fragueiro), pero había una cuestión de género en el medio, que no podíamos no avanzar en eso. Me voy con esa sensación de que estamos sujetos a la realidad de la política a través de la Justicia”, insistió el abogado sobre su salida de la presidencia del Cademis.

Al respecto, Orbe recordó que en 2015 – 2016, “se presentó un proyecto de ley para actualizar la estructura y funciones del consejo. Y no pasó. Desde ahí no hubo otro proyecto que se discuta abiertamente”, contó.

Para el abogado, muchas de las designaciones de jueces del Superior Tribunal de Justicia, adolecen de falta de imparcialidad. “De los nombramientos en el STJ, el único que salió un poco del molde, fue el de la doctora (Liliana) Picazo. Después, todas las otras, tuvieron que ver con relaciones de amigo, de esposo de fulanito… lastimosamente eso viene ocurriendo”, afirmó el abogado. Y añadió: “Es cierto que el Cademis no tiene la suficiente fortaleza”.

Jueces del Superior Tribunal de Justicia de Misiones

El STJ revocó la inhabilitación de matrícula del ex juez Éctor Acosta, quien se jubiló cuando avanzaba un Jury en su contra

De acuerdo con el titular del Cademis, en los últimos tiempos “cambiaron las maneras de cooptar los lugares. Antes había un ataque directo al Colegio. Cuando me tocó acompañar a (Rodrigo) Bacigalupi en una de sus presidencias, me acuerdo que se jugó fuertemente y abiertamente a tratar de ganar el colegio”, planteó Orbe, sobre una maniobra del oficialismo renovador K para controlar el colegio. “Algo ha pasado en el medio, y por ahí nos ha adormecido. Tenemos una lista única, oficializada hace poco. Lo cual, no deja de llamarme la atención”, comentó suspicaz.

“Fueron dos años de una gestión, que son cortos para cumplir ciertos objetivos. Por más esfuerzo que hice para sentarme en una mesa a discutir las cuestiones que nos preocupan a los abogados y a la gente que tiene que recurrir al servicio de justicia, siento que nunca pudimos sentarnos de igual a igual. Ellos quieren imponer sus condiciones y nosotros acompañarlas o estar enfrentados”, advirtió el presidente del Cademis, en un disparo por elevación al STJ, el órgano que controla el funcionamiento del poder judicial en la provincia.

En cuanto a los casos de jueces que incurrieron en comportamientos impropios de la investidura o que cometieron delitos, Orbe aclaró que “el colegio tuvo una postura clara y firme de enjuiciar a los jueces. En la gestión de Ernesto Báez solicitamos el juicio contra el juez de Puerto Rico, Éctor Acosta. Y después nos salieron por la tangente con la renuncia y con la jubilación. Hasta donde podemos, tratamos de resistir. (A Acosta) le negamos la habilitación de matrícula y recurrió al STJ. Y (el Superior) se la dio y revocó nuestra (inhabilitación) Está jubilado por invalidez”, contó Orbe, dejando en claro que “es una pelea muy dispareja”.

ex juez Éctor Acosta

El problema de la “falta de alternancia” política en Misiones

Por último, Orbe vinculó la “falta de alternancia” con muchos de los problemas que se observan con el funcionamiento de la justicia misionera, donde recientemente, fue absuelto un hijo de una funcionaria provincial después de 9 años sin sustentarse un juicio y en un proceso en el que no se tomó en consideración el relato de la víctima en Cámara Gesell.

“La alternancia no es sólo un término en política, es una necesidad. Se tienen que ir renovando las visiones. Y se tienen que ir dando nuevos actores. Venimos en una línea de tiempo desde hace 20 años, en la cual, ahora ha habido un cambio de nombres y de edades, pero seguimos con la misma tónica”, alertó.