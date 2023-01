San Javier: hubo pérdidas millonarias tras 11 horas sin luz y “el gran problema es el tenido eléctrico”, denuncian

SAN JAVIER. “Llegó hasta el hartazgo por este tema de la luz”, resumió Fabio Heppner, un residente de San Javier, quien dialogó con el programa “Primera Mañana” sobre el prolongado corte de luz eléctrica que este sábado, superó las 38 horas en Itacaruaré, San Javier y en las colonias, y que motivó a los vecinos a salir a protestar, con quema de gomas incluida, frente a la oficina de EMSA de San Javier.

“La gente llegó hasta el cansancio con este tema de la luz”, insistió Heppner, quien se refirió también a los destrozos causados en las oficinas de EMSA, que la empresa salió a condenar. “No sé quién hizo esos destrozos, no puedo decir que fueron los vecinos de San Javier. Hasta el momento en que yo estuve (en la protesta) estaba todo bien. Más que una quema de gomas, no había”, resumió el vecino.

Según Heppner, estuvieron más de 11 horas sin luz en San Javier, pero en Itacaruaré “llegó a tener 38 horas de corte de luz. Y hay sectores de la colonia, en los que todavía no está restablecido el servicio. Soy propietario de hospedajes y tuve pérdidas. Gasté una equis cantidad de dinero para prender los generadores, qe no son grandes, como para que las personas no estén en la oscuridad. Pero con el calor que hace muchos turistas querían aire acondicionado y se retiraron, les tuve que reintegrar el dinero. Gente que viene de afuera dijo que nunca vio una cosa igual. Que esté el pueblo estero a oscuras”, puntualizó Heppner.

Ante la consulta de este medio, Heppner explicó que el reclamo “viene de larga data. Hubo cortes de ruta en Paraje Tres Esquinas y convocatorias en la plaza (de San Javier), la última en 2020 donde el entonces presidente de EMSA Guillermo Aicheler manifiesta que en 6 meses se solucionaba el problema”, reveló.

“Nuestro grave problema es el traslado a San Javier, el tendido eléctrico que tenemos desde Alem a San Javier. Es lo que reclamamos, está en muy mal estado. Hay postes atados con alambres y eso no va más. Falta una buena inversión y se ve que no quieren. O no tienen en cuenta a San Javier. Por supuesto, al gobierno no le gusta lo que pasó el sábado, porque no les gusta que les refriegues lo que están haciendo mal”, argumentó Heppner, y añadió que el día de la protesta en EMSA, “no vino” ninguna autoridad.

De acuerdo con Heppner, el comisario de San Javier les dijo que estaba en contacto con el Ministro Coordinador de Gabinete Ricardo Wellbach, y que este estaba en camino, pero “después nos dijeron que no iba a venir nadie. Y eso embroncó a los vecinos, porque es como que nos tomaban el pelo. Es una lástima, porque San Javier tiene su belleza para mostrar. Pero así no podemos”, bramó.

Sin embargo, el vecino apuntó a las personas electrodependientes que necesitan energía eléctrica “para tener su respirador”, y “un montón de cuestiones que ellos critican. Por ahí un inadaptado rompió vidrios. Pero no puedo decir si fue un vecino o un infiltrado para dejar mal a los vecinos”, cuestionó. “Lo que sí puedo decir es que los vecinos están cansados e indignados por el mal servicio (de EMSA) que tenemos en San Javier”, insistió.

Por otra parte, Heppner negó de plano las acusaciones de EMSA sobre supuestas amenazas y agresiones a operarios de la empresa. “Es mentira. Son vecinos del barrio. Tengo el mejor de los tratos con los muchachos que trabajan acá. Sé que les ponen todo el corazón. Pero lastimosamente los mandan a la calle con una pinza y un metro de alambre”, sintetizó.

En cuanto a la protesta, Heppner contó que comenzó alrededor de las 23 y culminó pasadas las 2 de la madrugada del domingo, “cuando volvió la luz”. “En ese lapso, nadie se comunicó o fue atender a los vecinos”, subrayó.

Por último, Heppner reiteró que los problemas con el servicio se deben al “mal mantenimiento que tiene el traslado de la energía en la ruta 4. Hay unos 490 postes entre San Javier y Alem, de los cuales unos 100 serían de cemento. Y muchos postes de madera, tienen 25 o 30 años de antigüedad. Los mismos empleados me dijeron que a uno de los postes que se cayó, no se podían acercar porque tiene (una colmena) de abejas. Eso quiere decir, que hace rato está podrido ese poste”, fulminó el vecino.

Presidente de EMSA, Virginia Kluka

Sin olvidar que con nuevas tormentas o vientos podrían caer postes y se podría cortar la luz nuevamente. “Con los calores, el aire acondicionado ya no es un lujo, sino una necesidad para la persona que trabaja. Y entre los comerciantes, estamos en un grupo de whatsapp, donde están mandando fotos de la cantidad de mercadería que se perdió. Hoy en San Javier es un peligro comprar un lácteo, un fiambre o carne. Con tantas horas sin luz, eso va a perjudicar”, subrayó Heppner.

Por último, el vecino anticipó que están haciendo un cálculo de las pérdidas que sufrieron los comerciantes a raíz del último apagón, porque “se habla de que el martes está viniendo la presidente de EMSA (Virigina Kluka) para hablar con los vecinos y traer un plan de trabajo. Ahí los vecinos le van a decir quién se hace cargo de lo que perdieron. Y son sumas importantes. Hoy (desde EMSA) salieron a buscar culpables tildando a los que protestaron de ‘violentos’, cuando la responsabilidad neta es de la dirigencia de la empresa, que no hizo las inversiones necesarias”, concluyó.