Sánchez: el sueldo inicial de los docentes misioneros es de $130 mil “hasta que pasan 9 años y recién entonces aumenta $2 mil”

POSADAS. “Nosotros estamos reclamando algo que es verdad”, arrancó diciendo el secretario general del sindicato Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones (UTEM), Leandro Sánchez, este martes, en respuesta a las descalificaciones proferidas por el Ministro de Hacienda Adolfo Safrán, contra el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha, que continúa reclamando por salarios dignos para los educadores misioneros y recientemente se manifestó en la ruta nacional 12, en cercanías de Iguazú.

“Acabo de escuchar al ministro y habla de que (los docentes misioneros) ganan $150 mil, pero el sueldo inicial es $130 mil. Hasta que pasan 9 años (de antigüedad docente) y ahí recién aumenta a $2 mil. Cada uno cuenta cómo ve las cosas”, disparó Sánchez, en diálogo con el Noticiero Central de MisionesCuatro.

“¿Ahora el reclamo se mide por la cantidad de gente? Están mandando 60 pesos por jornada y por alumno a las escuelas de jornada completa. Sesenta pesos para alimentar a los pibes. Y si son 40 o 200, y nosotros éramos muchos más, si quiere cuestionar el reclamo por el número de docentes en la ruta, entonces se nos pone muy difícil. Porque los $60 pesos no tienen nada que ver con el número de gente que reclama, es lo que comen nuestros pibes”, fustigó Sánchez, lapidario con el Gobierno provincial y su política educativa.

“Lo mismo ocurre con las tizas, si somos 40, 200 o 2000 sigue no habiendo tizas en las escuelas, es muy fácil desviar la discusión. En la escuela 205 a los docentes les dicen que impriman las libretas porque el Estado no las manda”, amplió el referente de UTEM.

Consultado por los motivos por los que el Gobierno provincial intenta deslegitimar la protesta, al señalar que en el FTEL hay candidatos y referentes de espacios de la oposición, Sánchez fue lapidario con el ministro Safrán. “Entiendo que él no lo entienda, porque el gobierno siempre tuvo gremios (aliados) que no le piden nada. Y les hacen la campaña (electoral) como UDPM. Entiendo que no puedan ver, que pueda haber un sector que soporte (incluya) a compañeros de Tribuna Docente, que son trotskistas, y que haya candidatos del PRO y del Frente de Todos, peronistas, radicales, comunistas y la nada misma, gente que no se identifica con ninguna línea política”, lanzó Sánchez.

En esta línea, el referente de UTEM recordó que el sindicato renovador “UDPM corrió todos los que pensábamos distinto, entonces quedó una voz monocorde, y siempre chupamedias del gobierno”.

“Entonces cuando aparezca algo distinto, (Safrán) no lo entiende. Pero que me diga cuál es la conveniencia política cuando están gente del PRO y del FDT, en el mismo barco (reclamo) Es político, sí, porque discutimos la política educativa, pero no es un reclamo de un solo partido”, manifestó el sindicalista.

Por otro lado, ante la consulta de los motivos por los que no se suman otros sindicatos a las protestas del FTEL por salarios dignos, Sánchez, no menos lapidario, comentó: “Con algunos tenemos diferencias mínimas, como con el MPL. Pero las otras organizaciones no pelean por derechos, sino para defender sus beneficios”, criticó el referente del FTEL.

Finalmente, Sánchez anticipó que habrá protestas frente al Consejo General de Educación este “miércoles y jueves por el tema del descuento (por los días de paro que aplicó el gobierno) Y habrá manifestaciones locales. La próxima semana habrá paro de 48 horas”, concluyó.