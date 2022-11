Santa Ana lleva casi 20 años sin viviendas construidas por el Iprodha, revelan

SANTA ANA. Los múltiples problemas que padecen los vecinos de Santa Ana, la comuna gobernada por el alcalde de la Renovación K, Pablo Castro, fueron analizados por el periodista Emiliano Leyría Suárez, quien es corresponsal de MisionesCuatro en la comuna. Leyría Suárez trató diversos temas conflictivos, entre ellos, los relacionados a la provisión de agua potable y electricidad, la transitabilidad de las calles y las deficiencias en los trabajos sobre calles terradas, al tiempo que destacó que Matías Mandagarán, el vecino que se encadenó frente al municipio exigiendo que cumplan con promesas de vivienda digna, finalmente consiguió un corte de casa.

No sin antes tener que encadenarse junto a su familia y su beba, en momentos en que según Leyría Suárez, se pudo ver a empleados municipales sacando fotos y denigrando al manifestante, a través de irreproducibles estados de WhatsApp.

Agua sucia, baja presión y falta de medidores en Santa Ana

En primer lugar, el periodista se refirió al problema del suministro de agua potable, donde “en las últimas semanas, muchos vecinos empezaron a reclamar por el agua sucia. Hasta que desde la Cooperativa de agua dijeron que iban a hacer la limpieza del tanque debido a los reclamos de los usuarios”, contó.

“En Santa Ana hay un problema de larga data, por la distribución del agua, por la presión del agua y por el agua sucia”, detalló el periodista, quien insistió en que la comuna “no cuenta con medidores”.

De acuerdo con Leyría Suárez, la cooperativa de agua estuvo intervenida desde 2005 a 2022, primero por la desaparecida APOS y luego por el IMAS (Instituto Misionero de Agua y Saneamiento), “hasta hace unos meses. La nueva cooperativa empezó a funcionar. Pero no hay un control de lo que gasta el usuario. Que es otra discusión que se va a dar”, anticipó el periodista.

Se trata de “una inversión grande que no se puede paliar porque hay usuarios que ni siquiera pagan el agua. Y usuarios que nunca pagaron. La cooperativa tiene que hacer un relevamiento de usuarios, porque si no, no saben qué cantidad de conexiones existen”, precisó el cronista.

En el verano pasado, “el gran desabastecimiento fue porque se quemó la bomba impulsora del tanque principal. Y estuvimos dos semanas sin agua. La municipalidad y el IMAS, no tenían una bomba de emergencia. Es mala la presión y la distribución de agua”, reveló.

Mandagarán consiguió un corte de casa, pero en Santa Ana, hace décadas que el Iprodha no construye viviendas

Por otra parte, sobre la situación de Matías Mandagarán, el corresponsal de MisionesCuatro reveló que “le van a dar el corte de casa as Matías y su familia en el terreno que tienen. Por ese reclamo que hizo encadenándose con su familia y su bebé, le dieron una respuesta. Lamentablemente tuvo que pasar por todo eso”, dijo el periodista que recordó que hubo muchas promesas incumplidas.

En esta línea, Leyría Suárez reveló que al joven que se encadenó frente al municipio solicitando una vivienda, “Lo habían atendido mal muchas veces antes de encadenarse. Esa humillación también la sufrió la señora de él. Y cuando estaba encadenado, había empleados municipales que estaban dentro (de la intendencia) y no salían para asistirle. Se ponían a sacar fotos y publicaban estados de whatsapp despectivos sobre cómo estaba vestido y lo que reclamaba (Mandagarán)”, manifestó el periodista, que calificó de humillantes e irreproducibles, las burlas de los empleados municipales en cuestión.

Hay un “grave problema de viviendas, y Santa Ana no tiene barrios nuevos de Iprodha desde hace muchos años. Está parado desde hace casi 20 años, sin barrios nuevos. Hay terrenos pero no hay planificación, hay propiedades que se podrían utilizar para viviendas del Iprodha”, insistió Leyría Suárez.

Barrios con calles intransitables y problemas con la provisión de la electricidad

En cuanto a la situación de los barrios de la comuna, el corresponsal no dejó lugar a dudas: “En Santa Ana se vive mal, no hay mantenimiento de calles. No hay programas ni siquiera de empedrado. El intendente (Castro) hizo muchas plazas, pero cuando las ves, todas están alrededor de calles de tierra y el acceso es muy difícil. Hay escuelas como una EPET que en los planos figura como con calles asfaltadas. pero cuando vas la calle es de tierra. Se empedró hace poco y llegar a la escuela es difícil”, describió el periodista.

“En barrios como Nueva Esperanza y Las Rosas, la mayoría de las calles son de tierra. Y el mantenimiento no es bueno”, denunció Leyría Suárez. Y añadió que los trabajos con máquinas son deficientes porque “no se hace la zanja de desagüe, entonces ese trabajo de máquina queda en el olvido porque se vuelve a juntar barro”.

Por último, el periodista advirtió que en Santa Ana también padecen problemas con la electricidad. “Hay muchos bajones (de tensión), cortes de luz y como los árboles no se podan, los cables de electricidad se tocan y se corta la luz. O se queman los electrodomésticos”, sentenció Leyría Suárez.