Schiavoni sobre la escasez de gasoil en el NEA: “Al gobierno nacional le importa tres pitos lo que nos pase a los misioneros”

POSADAS. Según el diputado nacional por Misiones, Alfredo Schiavoni (Juntos por el Cambio), el gobierno nacional estaba advertido desde Enero de este año, sobre la posibilidad de que ocurra una crisis por faltante de combustible –en particular gasoil–, pero nunca respondieron a los pedidos de informes presentados y pareciera que “le importa tres pitos lo que nos pase a los misioneros”.

Además de enfatizar que presentó un pedido de informes en el Congreso de la Nación en el primer mes del año, y otro más, recientemente junto a la diputada nacional por Salta, Virginia Cornejo, el legislador macrista insistió en que los diputados y senadores de la Renovación, no podían “ignorar que esta situación (de escasez) se iba a dar”. Más aún, teniendo en cuenta que uno de ellos, el senador kirchnerista Maurice Closs, proviene “del rubro de la comercialización de combustibles”.

“Presenté un pedido de informes en Enero, para anticiparnos a un eventual faltante de combustible en Misiones”

En diálogo con el Noticiero de MisionesCuatro, Schiavoni recordó que viene advirtiendo al Ejecutivo Nacional desde hace unos seis meses sobre esta posible crisis por la escasez de combustibles. “Presenté un pedido de informes en Enero, para anticiparnos a un eventual faltante de combustible en Misiones y otras provincias del país, solicitando al Ejecutivo que arbitre los medios necesarios para que esta situación no se produzca. No nos contestaron ese pedido de informes. Ahora presentamos otro pedido con la diputada Cornejo de Salta, pidiendo exactamente lo mismo”, confió el diputado.

Sin embargo, el legislador insistió en que “es muy difícil que reaccione un gobierno que no tiene conducción. Y donde la noticia en la Argentina, parece ser que hoy se van a encontrar en un acto el Presidente (Alberto Fernández) y la Vicepresidente (Cristina Kirchner) que hace 3 meses que no se hablan. Esa telenovela de supuestos desencuentros y desamor en el oficialismo, es la que tiene de rehén al resto de los argentinos. (Y hace) que no encaren la solución de los problemas”, fustigó.

“La única explicación que le encuentran a que este faltando gasoil, es la supuesta reactivación económica”

“Todos los meses hemos venido presentando pedidos (desde Enero) Estamos en junio. Y esta gente (por el Gobierno), como gran solución a los problemas dicen que van a comprar un barco más de gasoil para poder abastecer la demanda”, reveló Schiavoni sobre una respuesta del oficialismo a la crisis de combustibles. “La única explicación que le encuentran a que este faltando gasoil en algunas provincias, es la supuesta reactivación económica”, agregó el legislador.

Para Schiavoni, ese tipo de explicación del gobierno, pasa por alto o, tal vez ignora, “el tráfico fronterizo, cómo se va combustible en otras cosas, hacia otros países, que no necesariamente impliquen una reactivación económica. Más allá de que estamos en una época de cosecha en algunas producciones. Lo cual implica una demanda agregada y estacional de combustibles”, comentó el diputado macrista.

En tono crítico hacia el gobierno, Schiavoni enfatizó que el país, “en vez de marchar hacia el autoabastecimiento, ha vuelto a la época de importar gasoil y gas. Un retroceso total respecto de las políticas que se implementaron en el gobierno de Mauricio Macri”, opinó.

Reiterando que diputados de la oposición ya venían advirtiendo de la inminente crisis por el faltante de combustibles, en el oficialismo “no pueden esperar que nos quedemos sin combustible los del norte del país, para ver la posibilidad de importar otro barco más con gasoil”.

Nación estaba al tanto de la posible crisis, que no podía ser desconocida por los legisladores por Misiones

“El gobierno nacional estaba lo suficientemente advertido de que esta situación se iba a dar”, remarcó Schiavoni. Al tiempo que destacó que hay legisladores por Misiones que provienen del ámbito de la venta de combustibles. Por ende, no podían desconocer la situación alarmante con la provisión de combustibles.

“No sé qué solicitó el gobierno de la provincia de Misiones”, dijo Schiavoni sobre el faltante de gasoil en el NEA y en el NOA. “Creo que no pueden ignorar los representantes que tiene Misiones en ambas Cámaras del Congreso de la Nación, que esta situación se iba a dar. Siendo uno de (ellos) en el Senado, del rubro de la comercialización de combustibles”, lanzó Schiavoni en obvia referencia al senador Maurice Closs, el propietario de Petrovalle.

En consecuencia, la imprevisión del gobierno nacional respecto de la disponibilidad de combustibles en el norte del país, “nos llama poderosamente la atención. O evidentemente al gobierno nacional le importa tres pitos lo que nos pase a los misioneros. Y a los del norte del país”, sentenció Schiavoni.