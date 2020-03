Sedoff no reconoce a los gremios que van al paro y amenaza con descuentos

POSADAS. El cambio del titular en el Ministerio de Educación, parece no haber modificado las prácticas patronales impulsadas desde el organismo, que bajo la gestión de Miguel Sedoff, desconoce a los gremios que convocaron al paro por los salarios de miseria en la docencia misionera, y se apresta a efectuar descuentos a docentes que se sumen a las huelgas, como lo hicieron sus antecesores Ivonne Aquino y Luis Jacobo.

En diálogo con MisionesCuatro, Sedoff consideró muy importante haber pactado un incremento del 13% en Febrero, porque ninguna provincia acordó para esta fecha y eso significa que los docentes ya percibieron un aumento con sus sueldos de Marzo. “Y para este mes (acordamos) un 12,37% más, hay un compromiso personal y firmado en la paritaria para volver sentarnos en julio”, dijo el ministro, sin mencionar que el gobierno podría aprobar una cláusula gatillo automática, que obligue a las partes a volver a negociar salarios a mitad de año.

Consultado por MisionesCuatro sobre el paupérrimo salario en blanco de los docentes misioneros, que llegará a los $7.077 en Marzo, Sedoff admitió: “No estoy de acuerdo con este monto. Nadie puede estar de acuerdo con que los maestros ganen tan poco”, manifestó el ministro con referencia a un salario en blanco que representa apenas el 30% del salario básico inicial, es decir, del piso salarial docente,

Molesto con la comparación entre los básicos de otras provincias

“No queremos compararnos con otras provincias, porque las situaciones son distintas”, se defendió Sedoff, sobre el hecho objetivo que marca que los docentes misioneros tienen uno de los peores salarios básicos del país. Al mes de Enero, cuando el básico docente estaba en los $5.808, en Formosa estaba en los $9.821 y en San Luis $12.562. Esto lo denunció el Semab (Sindicato de Educadores de Misiones Alfredo Bravo), uno de los sindicatos que después se pasó al lado de la patronal y hoy forma parte de la Mesa de Diálogo.

Algo molesto ante la pregunta por los básicos por debajo de la indigencia, que afectan negativamente a los aguinaldos y las jubilaciones, Sedoff dijo: “Estamos en un proceso de recomposición que lleva su tiempo. Nosotros hace dos meses que estamos en el ministerio y estamos buscando el mejor camino para que se de este proceso de jerarquización profesional de los docentes a través de la formación, de mejoras en la infraestructura, en la capacitación y en los sueldos”, subrayó el ministro, olvidando que forma parte de un proyecto político que está instalado en el poder desde 2003 a la fecha.

En un punto álgido de la entrevista, MisionesCuatro consultó a Sedoff por las convocatorias a paro de los sindicatos Udnam, UTEM, MPL y ATE Docentes, todos los cuales tienen personería jurídica y, el primero, además, tiene personería gremial y ha formado parte de la Mesa de Diálogo con el gobierno renovador.

Amenazas de descuentos y desconocimiento de la ley

Ante la convocatoria al paro, Sedoff imitó las posturas de Aquino y de Jacobo, sus predecesores, ante la conflictividad con los educadores. “Los gremios reconocidos por autoridad de trabajo, los que tienen personería gremial, son los que unánimemente firmaron esta paritaria y estuvieron de acuerdo. Las personas que han dicho que no iban a trabajar… son decisiones individuales. Que me parecen respetables. No tengo problemas con que opinen distinto. Pero los que representan formalmente a los trabajadores de Misiones, se sentaron el 13 de Febrero y ayer y firmaron esta paritaria, lo que garantiza el inicio de clases”, opinó el ministro.

Con esto Sedoff negó toda representatividad de los sindicatos en lucha, y más aún, negando la conflictividad, los cortes en ruta y las asambleas que se realizan en la provincia. Pero redobló la apuesta al anticipar que habrá descuentos por días de paro a los trabajadores que ejerzan su derecho a huelga, respaldados por una convocatoria de sindicatos reconocidos por el Ministerio de Trabajo. “Se va a mantener la política de los últimos años”, remató el ministro.

Cabe aclarar que Sedoff se equivoca respecto de la representatividad legal, porque un fallo de la Corte ya estableció que no existe diferencia entre la personería gremial y la personería jurídica a los efectos de la representación sindical. Y que el artículo 14 bis de la Constitución garantiza el derecho a huelga, por lo que, de efectuarse descuentos, tarde o temprano, la patronal debe reintegrar los haberes ilegalmente retenidos a los trabajadores.

