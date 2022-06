Sindicato de Salud Pública no firmará el acuerdo propuesto por el gobierno provincial

POSADAS. “El gobierno se reúne solo con los mayoritarios, Es mentira que está hablando con los otros gremios”, lanzó el referente del Sindicato Único de Trabajadores Autoconvocados Argentinos (Sutaa), Juan Carlos Benítez, quien anticipó que esta organización rechaza el ofrecimiento salarial que el Ministerio de Salud Pública está “pactando” con los gremios ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) y UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación)

“De entrada, rechazamos y nos diferenciamos del resto de los sindicatos que están pactando con el gobierno, ATE y UPCN, que están aceptando lo que ofreció el gobierno. Son 2.700 pesos en 3 cuotas, menos los 500 pesos ya cerrados con UPCN”, fustigó Benítez, en diálogo con el Móvil de MisionesCuatro este jueves.

Para el referente del Sutaa, la propuesta salarial del MSP, que supuestamente están negociando con los gremios ATE y UPCN, “es delirante. Quiero que entiendan la población misionera y nuestros dirigentes políticos, cuando ellos (la patronal) hablan del 22% de nuestro básico, es una miseria: es 200 pesos, 300 pesos, 700 pesos o en este caso 2.000 pesos”, lanzó.

“¿De qué 35% (de aumento) están hablando? Con el 19% más lo que están hablando no se llega ni al 27%. Encima en tres cuotas y recién en Agosto (se termina de pagar)”, manifestó Benítez.

La falta de respuesta a los pedidos de audiencia y la situación de los contratados

Por otra parte, el licenciado en enfermería denunció que las autoridades del MSP, no sólo no reciben a los referentes del Sutaa, sino que ni siquiera contestan los pedidos por nota. “A las audiencias que estamos solicitando hace un año y medio, no tuvimos respuestas. Y somos un gran sector, no somos poquitos”, aseguró.

En cuanto a los reclamos, además de un piso salarial de 150 mil pesos para todos los trabajadores sanitarios, Benítez confirmó que pretenden los pases a planta de los precarizados. “Los contratados, agentes sanitarios, por los que se peleó por la ley de la carrera y por la cantidad de horas para ellos, están con un sueldo de entre 65 y 70 mil pesos. No les pagan antigüedad y mérito, le sacaron pasajes y están como temporarios (renovables anualmente). Y los tienen prisioneros de esta forma”, fustigó.

“El resto, desde médicos a licenciados profesionales llegamos a 99 mil pesos por mes. Es lo que estamos peleando”, añadió.

“Los compañeros se están endeudando con créditos para comprar alimentos”

“Además, hay violencia laboral”, insistió Benítez sobre supuestos aprietes para que los empleados sanitarios acudan a actos políticos de la Renovación, como el del pasado 1º de Mayo, en la apertura de sesiones ordinarias.

Consultado sobre los pasos a seguir, Benítez comentó: “Entre domingo y lunes tenemos una asamblea con los compañeros y los autoconvocados. Están pidiendo venir a acampar (frente al Ministerio de Salud), nosotros estamos pidiendo esperar y reflexionar”, contó.

“Este gobierno está maltratando a la salud, que tanto se jugó y se sigue jugando la vida. Nuestra familia está pasando mal. Los compañeros están salteando comidas para llegar al 15 del mes. Y se están endeudando con créditos para comprar alimentos”, finalizó.