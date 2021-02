Soja ilegal: “que venga a Misiones es una alerta”, dicen desde la ATM

POSADAS. Rodrigo Vivar, el titular de la Agencia Tributaria de Misiones (ATM), se refirió a los secuestros de camiones con carga de soja y maíz, que ingresan a la Provincia por caminos que son considerados ilegales o, que son interceptados en el control, pero no cuentan con las documentaciones correspondientes.

“Más de 250 cargamentos de soja y otros granos, como ser maíz, en el cual, estos cargamentos ingresan a la provincia con irregularidades de todo tipo, algunas más graves, otras más leves que van, por ejemplo, desde el remitente, el que remite el cargamento de soja, o es un contribuyente que no está inscripto en Misiones, o está inscripto, pero no en las actividades correspondientes o que se relacionen con la comercialización de soja. Muchos son prestanombres, jubilados, o que no tienen la forma de justificar la tenencia de semejante mercadería, valuadas en cercanías de los 20 mil dólares por camión”, explicó el funcionario.

En esa línea agregó: “el destino en el cual figura los papeles es Misiones, pero hay claras muestras que los cargamentos son transportados sin los respectivos avales aduaneros al vecino país de Brasil de forma ilegal”.

“Los camiones vienen de Chaco, Córdoba, Santiago del Estero donde tienen grandes campos sojeros, de Buenos Aires también algunos”, añadió.

“Que venga a Misiones es una alerta, porque la producción de alimentos a base de soja en Misiones o la producción de biodiesel no coincide con la cantidad de cargamento de soja que ingresa a Misiones, eso ya es una alerta”, precisó Vivar.

Asimismo, dijo que algunos caminos por donde ingresa son clandestinos y otros “pasan por los puestos de controles fiscales, pero sin la respectiva documentación que avale la realidad económica de la operación. Después hay algunos cargamentos que ingresan por caminos vecinales a la provincia de Misiones”.

Y agregó: “hay más de 10 caminos vecinales y más de 100 kilómetros lineales de frontera con Corrientes lo cual lo estamos cubriendo”.

Por último, dijo que el contrabando de mercadería sin aval aduanero a países extranjeros, “es la comisión de un delito federal y la Agencia Tributaria de Misiones ha sacado una resolución, la 61 del 2020, que entró en vigencia este año, que implica una multa de 900 mil pesos a cada camión”, explicó Vivar.