Sosa: “Me destituyen por una denuncia sin proceso judicial”

MÁRTIRES. Luego de ratificarse la destitución del edil Ramiro Sosa, propiciada por el alcalde renovador Alejandro Max, el presidente del Concejo Deliberante Hugo Cabrera, y los concejales renovadores de la comuna, el damnificado habló con MisionesCuatro, insistiendo en los visos de ilegalidad de la medida y en la cuestión política suscitada por los despidos a mansalva que ordenó el intendente.

Para Sosa, por haber sido el único edil que decidió escuchar a los empleados municipales dejados cesantes por Max, se lo acusa de amenazas y de organizar una especie de sedición en esta pequeña comuna ubicada a 67 kilómetros de Posadas.

“Aún no me notificaron nada. El día de mi destitución en el Concejo leyeron una certificación de denuncia en mi contra, donde el intendente me acusa de que yo le amenazo y que le voy a prender fuego la casa y la municipalidad y que organizo una especie de grupo de choque. (Los ediles renovadores) se agarran de esto y me destituyen. Pero eso ni siquiera llegó a un proceso judicial. Hay solo una denuncia en la policía por parte del intendente Alejandro Max”, denunció el edil destituido.

De manera cruda, Sosa describió el proceso que se llevó adelante para despojarlo de su banca: “El intendente va con el presidente del Concejo (Hugo Cabrera) a la policía, luego levantan la mano y me destituyen”.