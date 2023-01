Trabajaba como promotor de Salud, lo despidieron sin avisarle y denuncia que le deben tres meses de sueldo

POSADAS. Otro de los empleados precarizados en el Ministerio de Salud Pública que se vio afectado por los despidos –presuntamente sin causa– que se dispusieron desde octubre del 2022, salió a reclamar el pago de los meses adeudados de una beca como promotor sanitario. Se trata de Federico Genez, una persona que sería de la tercera edad y cumplía funciones en CAPS de la zona capital de Salud, según reveló su esposa, Alicia Balbuena.

En representación de Genez, la mujer dialogó con el Móvil de MisionesCuatro sobre el conflicto en curso, remarcando que buscan hacerlo público para que su esposo pueda cobrar los tres meses de la beca que afirma no haber percibido, estipendio que se paga mes vencido.

“Trabajaba como promotor, se iba a los CAPS, con un horario de 7 a 11 horas, de lunes a viernes. Casi siempre después del 10 de cada mes, cobraba la beca. Le depositaban en una cuenta del banco. Pero no había descuentos ni recibo”, puntualizó Balbuena, una enfermera jubilada, sobre la irregular relación laboral de su marido con el MSP.

Alicia Balbuena, enfermera jubilada

Según Balbuena, su marido trabajó como promotor de salud becado (precarizado) durante unos 7 u 8 años. “Salió de licencia el año pasado, a partir de octubre, porque hicimos una mudanza y después de eso, se presentó y siguió trabajando normalmente. Y cobró su sueldo correspondiente a septiembre, pero no cobró los sueldos de octubre, noviembre y diciembre”, reveló la mujer, sobre la deuda salarial.

Con el no cobro de las becas, “empezó la trayectoria de él”, contó Balbuena sobre el peregrinar de su pareja en el Ministerio de Salud Pública, donde le exigían distintos documentos y certificaciones. De acuerdo con la mujer, consiguió “un escrito de la doctora Ayala que le decía que fue un error administrativo, que por eso no le pagaron”.

“Dicen que acá ‘en Misiones está todo bien’, y es una vergüenza como tratan a los trabajadores”

“Aún con eso, fue a consultar al ministerio y hubo malos tratos. La coordinadora de la Zona Capital no le quiso atender, cuando le vio le dijo que no va a cobrar más su sueldo”, cuestionó la enfermera jubilada. Y añadió: “Si le cesantearon, le tendrían que haber notificado, es una persona mayor, pero cumplía sus funciones”.

Thelma Rottoli, directora de Salud Zona Capital

“Son 3 meses de ir y venir (al MSP). Ahora pasó por el gremio (CTA Autónoma) y (Juan) Pasaman (referente de la CTAA en Salud Pública) prometió ayudarle”, confió Balbuena. Y volvió a cuestionar a los funcionarios del MSP, por la “prepotencia que (muestran) porque tienen un cargo y están en la política. Dicen que acá ‘en Misiones está todo bien’, y es una vergüenza como tratan a los trabajadores. Más a los de Salud Pública”, bramó.

Por último, Balbuena reveló que trabajadores en el MSP les señalaron que su marido estaba dentro del conjunto de contratados y becados cesanteados a fines del año pasado. “No quiere recuperar su trabajo, pero sí que le paguen (los meses adeudados) Tenemos cuentas para pagar. La doctora (Thelma) Rottoli (directora de la Zona Capital) no le quiso atender. ¿Por qué no le dicen la verdad y le tienen así? Si fue uno de los cesanteados, ¿por qué no le dijeron? ¿Por qué le dejaban ir al trabajo y que firme? Queremos que le paguen y que no sean tan descarados”, concluyó la mujer.