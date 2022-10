Trabajó 32 años para el Estado y cobra una jubilación de 50 mil pesos

Aba María Cabral, jubilada del Estado provincial

POSADAS. Ana María Cabral trabajó para el estado provincial durante 32 años, Según comentó al móvil de MisionesCuatro, prestó servicio en Gobernación y luego en el Sistema Integrado de Administración de Personal (SIAP), pese a ello, su jubilación apenas llega a 50 mil pesos.

“Es una miseria, uno paga los servicios y no te queda nada”, comentó Cabral quien además denunció persecución y discriminación en las oficinas públicas. “Tampoco pudo darle mi trabajo a mi hijo”, agregó, denunciando “acomodos políticos”.

Sobre su jubilación, Cabral insistió que no se siente reconocida por todos los años de servicio para el Estado. “Ahora quiero trabajar en otro lado y no me toman. Me siento joven y con ganas de trabajar, pero no tengo la posibilidad”, se lamentó.