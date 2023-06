Trabajo vs planes: “El estado tiene que ponerse la camiseta y hacer compatible los planes sociales con la mano de obra”

Ariel Steffen productor de San Pedro, presidente de la Cooperativa “7 Estrellas” de San Pedro, brindó una entrevista telefónica en el programa “Otro día más”, que se emite por la radio Social Club 97.7 de Apóstoles, sobre una convocatoria que hubo este jueves y la situación que están viviendo los productores yerbateros de la zona.

“Fue una juntada de productor sobre el costado, ni un corte de ruta, ni manifestación, una juntada de productores, porque resulta ser que ayer nos encontramos que gente de la UATRE, Ministerio de Trabajo de Provincia y de Nación, como según se presentaron, vinieron a hacer actas de infracciones a los productores que tienen obreros rurales no registrados. No sé si van a hacer multas, qué es lo que van a hacer, pero bueno, las actas de infracción están hechas a varios productores”, contó.

Asimismo, agregó: “nosotros como productores estamos pagando corresponsabilidad y gremial, que es el aporte patronal por adelantado, antes que entre el obrero rural a mano de obra. Nosotros pagamos $6 por kilo de hoja verde, inclusive creo que va a haber más aumento para el aporte patronal”.

“No tenemos mano de obra, no culpo los planes sociales también que le dan a la gente más humilde los planes sociales, pero, este un problema, el Estado tiene que de una vez por todas ponerse la camiseta a intervenir y hacer compatible los planes sociales con la mano de obra en blanco. Este tipo vaya a laburar y que sea blanqueado, para que nosotros podamos trabajar tranquilos, hacerle compatible el plan social con la mano de obra en blanco. Esto nunca pasa”, expresó el productor.

Asimismo, continuó: “entonces, nos caen, nosotros, por un lado, estamos pagando por adelantado los aportes patronales y, por el otro lado, por el otro lado nos mandan inspecciones a hacernos acta de inflexión”.

“¿Dónde está por Boletín Oficial que salió que los planes son compatibles? Yo no vi ni un lado poner el gancho”, cuestionó.

“¿Por qué si tienen posibilidad de venir a hacer acta de infracción y recorrer chacras por chacras? ¿Por qué no trabajamos en conjunto? ¿Por qué tenemos que perjudicar a la gente que genera impuestos que genera mano de obra y labura? No busquemos de perjudicar siempre al sector laburante, el sector que lleva el país adelante. Veamos las cosas con otros ojos”, expresó Steffen.

En esa línea dio un ejemplo: “una mujer me dijo que cobraba 85 mil pesos de un plan social, ella se inscribió, le dijeron que era compatible, pero de ahí no le vino más a los 85 mil pesos, le vino 35 mil pesos. perdió 50 y pico mil pesos, entonces las gentes no se van a inscribir si esto no se pone en serio a trabajar”.

“No vengan a perjudicar a la gente que está laburando, nosotros tenemos que levantar la cosecha, no hay mano de obra. Los planes no le alcanzan para vivir. Entonces con los planes y con el trabajo vivirían más dignamente”, precisó el productor.