Tras 36 días, este miércoles no hubo muertos por Covid-19 en Misiones

POSADAS. Según el reporte epidemiológico de este miércoles del Ministerio de Salud Pública, en Misiones no hubo fallecidos por coronavirus. El dato no es menor porque la ausencia de decesos por Covid-19 no ocurría en la provincia desde el pasado 18 de enero. Es decir, pasaron 36 días consecutivos con fallecimientos por la enfermedad, tendencia que se cortó en la presente jornada.

De acuerdo con el parte epidemiológico, también bajó la cantidad de contagios diarios. Este miércoles, detectaron 156 positivos, de los cuales 69 son de Posadas y 18 en Apóstoles. Tales son las localidades con más contagios detectados en las últimas 24 horas.

En consecuencia, la provincia acumula a la fecha, 917 las víctimas fatales por coronavirus y 83.057 el total de casos desde el inicio de la pandemia.

Mientras que la cantidad de pacientes activos, es decir, que cursan la infección, es de 1977 pacientes. De estos 88 están hospitalizados.