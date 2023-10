Tras la disparada del dólar, la carne vacuna no registró aumentos

Tras la disparada del dólar- que este martes superó los $1000-la carne vacuna no registró aumentos hasta el momento. Así lo reveló Hugo Metrechen, el propietario de una carnicería de la ciudad de Posadas.

“Estamos viendo todo el movimiento en la divisa entre lunes y martes. Todavía no repercutió lo que sea la carne, no se espera tampoco todavía, al menos en esta semana y la otra. Poselecciones no sabemos, se habla de un pequeño aumento”, declaró el comerciante.

Y agregó: “estamos hablando siempre de carne vacuna, pollo todavía no, todo al mismo precio. Los insumos sí, lo bolsas, plástico, esta semana más o menos tienen el mismo precio. Hay algunos proveedores que la otra semana no van a vender”.

Además, Metrechen recordó que el último aumento que hubo de la carne fue después de las PASO: “después hubo un pequeño aumento, siempre es el que acompaña la inflación mensual, que son de la parte embutido a veces los pollos de un 3 a 7 por ciento y el comportamiento de la gente”.

Por último, relación a la demanda señaló: “nuestro rubro siempre el más castigado porque el que se siente el día a día. La gente va comprando lo justo y necesario, también la parte de crédito, mucho crédito también”.