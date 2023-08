Irregularidades en el Turismo Religioso preocupan a empresarios

“Tenemos un problema bastante grande por la irregularidad. Hay ‘truchaje’ y tiene que ver con algunos empresarios pícaros”, señaló, destacando que algunos actores en la industria turística están involucrados en prácticas fraudulentas que afectan negativamente al sector.

El entrevistado compartió su intención de buscar soluciones a esta problemática y mencionó que tienen programada una reunión con funcionarios del Ministerio de Turismo para abordar el tema. También, destacó que se llevará a cabo una reunión con autoridades de la Iglesia y los sacerdotes para dialogar y buscar una colaboración efectiva en el control de las empresas turísticas.

Solís también hizo hincapié en la falta de supervisión y verificación. “En Apóstoles no está autorizado el Turismo Religioso, no hay empresa de turismo que verifique o supervise. Evaden Rentas y AFIP y no sabemos si la empresa que lleva esta gente está en condiciones”, comentó a Radio Social Club.

El promotor reveló cómo algunas empresas buscan obtener el respaldo de la Iglesia a través de donaciones: “A veces los curas confían en un grupo de organizadores que ofrecen X dinero de la recaudación para la Iglesia. A veces es buena plata, 300 mil, 400 mil pesos o más”. Sin embargo, advirtió que, si se detectan irregularidades, están dispuestos a presentar denuncias penales.

En cuanto a la regulación y cumplimiento de las normas, Solís fue claro en su postura: “Si quieren hacerlo bien, estamos a disposición. Si quieren hacerlo mal, vamos a ir a la justicia”. Destacó la importancia de facturar adecuadamente, pagar los impuestos correspondientes y supervisar los seguros de caución, de vida y de salud.

El empresario también compartió su visión sobre el impacto del turismo religioso en la generación de empleo y el crecimiento económico. “No se puede tirar atrás la generación de puestos de trabajo”, afirmó, resaltando el importante papel que juega esta actividad en la economía local.

En relación al contexto actual del turismo, Solís mencionó: “Hubo un engrandecimiento económico en el país. Es impresionante cómo creció el turismo después del cerramiento psicológico terrible del coronavirus”. Sin embargo, también expresó su preocupación por la devaluación del dinero y cómo esto puede afectar el turismo a largo plazo.