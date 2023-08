UBER está funcionando en Puerto Iguazú

La plataforma UBER ya funciona en Puerto Iguazú. Sobre este tema, habló Juan Labaqui, el director de comunicaciones de UBER cono sur, en una entrevista brindada al programa Primera Mañana que se emite por MisionesCuatro.

“Creo que era algo esperado, sobre todo porque las dos ciudades que son vecinas de Puerto Iguazú, UBER está disponible hace bastante tiempo. Para los vecinos que cruzaban con cierta habitualidad, o que veían que la gente cruzaba y les preguntaba, UBER era algo que estaba en las dos localidades vecinas, por más que había que cruzar la frontera, pero no en Puerto Iguazú”, comentó.

Y agregó: “lo que busca la aplicación para ambos lados, para quien está detrás del volante y para quien está usando la aplicación para moverse, que tenga la mayor información para controlar su experiencia, esto va desde realmente información sobre con quién voy a viajar y que esa persona tuvo que presentar documentación para hacerlo, incluyendo, por ejemplo, el certificado de antecedentes penales, más allá de todos los papeles de identidad personal, más del vehículo”, explicó Labaqui.

“Después están todas las herramientas para compartir el viaje en tiempo real, tener contactos de confianza con quien uno se comparte hasta automáticamente, si está viajando, por ejemplo, cuando viaja de noche, que todos los viajes de noche vayan automáticamente a esa persona de confianza que nos está esperando quizás en casa, o un familiar o amigo que está siempre preocupado porque todos lleguemos bien”.

“Eso está siempre en la aplicación y muchas más herramientas desde ya temas seguros en todo el país, cumpliendo las normas que existen a nivel nacional para el seguro de plataformas”, añadió.

Por otra parte, se refirió a la regulación e ilegalidad, “son dos cosas muy distintas. La legalidad de la plataforma está dada por normas nacionales y eso ya ha sido discutido múltiples veces y siempre se ha reconocido que la legalidad de la plataforma está ampliada en normas nacionales. Las regulaciones son cosas locales y, efectivamente, no hay hoy una regulación en Iguazú, pero hoy no hay regulación en un montón de ciudades, que deciden no hacerlo. Pero que no haya una regulación no afecta de ninguna manera a la normativa”.

Además, señaló que algunos sectores rechazaron el funcionamiento de UBER en Iguazú: “entre los registrados para que estaban, para empezar a manejar ayer, había taxistas. El rechazo puede ser de ciertos sectores, es lo normal”, afirmó Labaqui.