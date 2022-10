UBER: ¿Podría regularizarse su uso en Garupá?

En el Concejo Deliberante de Garupá se presentó un proyecto de Ordenanza para autorizar UBER en la ciudad. Para conocer más detalles del tema, en el programa TVA, que se emite por Misiones Cuatro, Eduardo Pérez habló, en primer lugar con el concejal de ese municipio, Miguel Rauber, quien al respecto declaró: “regular algo que está en uso. Con esa regulación, lo que estamos haciendo el dar tranquilidad al usuario que está subiendo a un vehículo, un chofer que está con el carnet habilitado. Es sencillamente poner blanco sobre negro”, explicó el edil.

Asimismo, señaló que la plataforma ya se usa en otras provincias. “En muchos casos nos estamos perdiendo oportunidades laborales para mucha gente”, expresó.

Disconformidad

También fue consultado sobre el tema, Oscar Castro, el propietario de una remisería en ese municipio, quien al respecto manifestó: “no estoy de acuerdo, UBER lo que hace es entrar en Posadas o en cualquier lado y no pagan habilitación. No sé si el municipio va a ganar con eso o va a perder”.