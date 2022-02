UDA pide un piso salarial docente de $60 mil y “preocupa” el inicio de clases

POSADAS. La secretaria general de la Unión de Docentes Argentinos – filial Misiones, Mirta Chemes, sostuvo que apuestan al diálogo con el gobierno pese a rechazar la propuesta salarial ya acordada con los sindicatos renovadores UDPM (Unión de Docentes de la Provincia de Misiones) y Sidepp (Sindicato de Docentes de Educación Pública de Gestión Privada), por un incremento del 20% desdoblado para el primer semestre del año.

De acuerdo con Chemes, en ese marco, “los sindicatos que integramos la CGT (Confederación General del Trabajo) que no hemos acompañado este acuerdo (salarial), venimos trabajando distintas estrategias para el día después de la no firma. Decidimos dar una instancia más de diálogo a la provincia, solicitando mayor esfuerzo, este acuerdo que no hemos firmado, no recompone el salario como debería”, consignó Chemes, sobre el pedido de audiencia presentado este lunes al gobernador Oscar Herrera Ahuad, firmado por los secretarios generales de UDA, Sadop, AMET y Semab.

“Tenemos que lograr como mínimo, lo que nos dieron el año pasado, para mantener el poder adquisitivo. Pero ni así llegamos a cubrir la canasta básica”, sostuvo Chemes. Y en esa línea agregó que el incremento salarial del primer semestre, no debería ser inferior a un 30%. A este respecto, Chemes reveló que propusieron un aumento del 25% en Marzo y 5% en Abril.

Pero en la reunión con los ministros de Educación, Miguel Sedoff y de Hacienda, Adolfo Safrán, este último –según Chemes- habría dicho que el ofrecimiento del 20% “era la última oferta del gobierno. Por eso nos retiramos. El gobierno ofreció el 20% porque ellos están contando como suba un adicional, el 775, que ya venimos cobrando”, señaló.

“Los acuerdos que venimos haciendo (desde 2019) son semestrales, en el marco del proceso inflacionario. Deberían ser trimestrales”, indicó Chemes.

Por otra parte, Chemes desmintió a funcionarios provinciales que estuvieron en la negociación salarial. “No es cierto que pedimos el 40% de una sola vez como dijo Safrán. Planteamos un 40% algunos sindicatos, nosotros (por UDA) preferimos hablar de plata. Tenemos que tener $60 mil de salario mínimo porque la canasta está en los $78 mil”, recalcó.

De acuerdo con Chemes, “acá fue el gobierno de la provincia durante la gestión de Hugo Passalacqua, el que nos llevó a una situación de deterioro del salario”. Aunque aclaró que “Nación no puede deslindarse de la responsabilidad” sobre los salarios docentes.

Consultada al respecto del inicio de clases en Marzo, Chemes no ocultó que en el sector están “preocupados”. “Algunos docentes no querían tomar examen. Nosotros para no perjudicar a los alumnos, decidimos que esta semana hagan asambleas pero que se tomen exámenes”, expresó.

“Molestó mucho cuando el ministro (Sedoff) dijo que los otros gremios tuvieron madurez. Madurez tuvimos todos cuando mantuvimos las escuelas abiertas en pandemia con educación virtual y con recursos propios de los colegas. Me pareció muy irrespetuosa la declaración del Ministro de Educación cuando aduce que los otros sindicatos (UDPM y Sidepp) tuvieron madurez y nosotros nos retiramos”, sentenció.

Cabe destacar que a días del inicio del ciclo lectivo en Misiones, sólo dos sindicatos acordaron la pauta salarial con la provincia. Justamente son UDPM y Sidepp, sindicatos que están conducidos por dirigentes y agrupaciones políticas que forman parte del gobierno provincial. La totalidad de los demás gremios y organizaciones, rechazaron el acuerdo salarial del 2022.