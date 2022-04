UDA propone que la provincia mejore su oferta salarial en $2.200 y que la pauta sea bimestral

POSADAS. En medio de la puja salarial con el gobierno provincial, mientras varios sindicatos y organizaciones están llevando adelante un paro de 48 horas con acampes en las rutas, Mirtha Chemes, la secretaria general de UDA, salió a defender la postura “dialoguista” de los gremios que integran la Mesa de Diálogo y Comunicación (UDA, AMET, Sadop, Semab, Sidepp y UDPM), señalando que “hay voluntad de diálogo” y que “no es tan lejano” lo que propone la patronal y lo que piden estas organizaciones que integran la CGT (Confederación General del Trabajo).

En diálogo con MisionesCuatro, Chemes habló del contenido de la mesa técnica salarial abierta con la provincia. “Le planteamos que tiene que haber una recomposición promedio al primer semestre del 30% si estamos atendiendo a que nos espera una inflación de casi el 60%, o más, anual. Apenas llegan a un 24% siendo generosos, hay cuestiones que hay que corregir”, comentó la sindicalista sobre la distancia entre la propuesta del gobierno y la de los gremios “dialoguista”.

“Hicimos una contrapropuesta: que (suban) el adicional pasaje y la rezonificación (que es) un acuerdo firmado en 2021 y sobre el que nos habíamos comprometido a mejorarlos, pero hoy se pagan a valor sube de Posadas”, reveló Chemes, añadiendo que pidieron 100 puntos índice y 6,67 puntos índice para el valor de horas cátedra.

En tanto, desde el gobierno “planteaban que había que crear una nueva ley con los nuevos puntos índice en Julio. Pero se puede hacer por decreto. Todo (esto) por fuera de la garantía, el piso salarial”, sostuvo Chemes, quien indicó que “venimos planteando eliminar los pisos salariales y dejarlos sólo para quien recién se inicia”

“Entonces aplicas la ley de antigüedad y no tenés que estar discutiendo tantos parámetros”, planteó.

Piden que el gobierno se acerque a un aumento del 30% para el primer semestre

En términos de dinero, Chemes sostuvo que lo que buscan con UDA – Misiones son “2.200 pesos más (de aumento salarial) a lo que ya propone el gobierno y así llegar al 30% en promedio, más allá de las escalas. Y que impacten en el bolsillo. En la misma sintonía están los sindicatos (de la Mesa de Diálogo), lograr una recomposición que supere la de Febrero”, comentó Chemes, sin referirse a si incluía dentro de ese grupo al sindicato UDPM, que está controlado por la agrupación renovadora Adomis y firmó el acuerdo salarial de Febrero por un aumento del 19% desdoblado.

“Pasamos a un cuarto intermedio hasta el miércoles. Y la mesa técnica de la grilla pasó para el viernes”, confió Chemes, sobre cómo continuaría la discusión con los gremios considerados “amigos del poder” por las organizaciones del Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha.

Para Chemes, “hay que recomponer el básico y el mínimo por este problema del achatamiento de la pirámide. Y estamos esperando el marco legal de la titularización de la vacante 2019. Que no es un tema menor porque la estabilidad laboral va a llevar tranquilidad a los docentes”, subrayó la gremialista sobre la posibilidad de incluir la estabilidad laboral en esta negociación por salarios.

Impulsan una pauta salarial bimestral

Asimismo, Chemes dijo abiertamente que buscan mesas salariales cada dos meses, por la aceletada inflación que afecta al país. “En junio hay que volver a sentarse para hablar del próximo semestre y UDA planteo pautas bimestrales, porque el proceso inflacionario impide hacer una pauta semestral. Si no haces pauta bimestral, la inflación te licúa cualquier pauta salarial por más buena que sea”, enfatizó.

“Siempre estamos trabajando para sacar al docente de la línea de pobreza. Eso no lo vas a lograr de una sola vez ni en un año”, dijo Chemes, en defensa del criterio “dialoguista” de los gremios de la Mesa de Diálogo. “Durante los 4 años del gobierno de Hugo Passalacqua todos estábamos afuera y no hubo mesas de diálogo. Había uno nomás dentro de la mesa (UDPM – Adomis) y esas recomposiciones no cubrían ni el 50% de la inflación”, recordó.

“Por más que en 2020 le ganamos a la inflación, tenemos un salario retrasado”, subrayó.

El reclamo docente “es genuino, aunque las metodologías son diferentes”

Sobre el final, Chemes aclaró que “el reclamo del (FTEL) es genuino, aunque las metodologías son diferentes. Nosotros vamos paso a paso”, opinó la docente sobre el planteo de este sector para que el salario básico supere los 24 mil pesos en Julio, una pretensión mucho menor a los 31.800 pesos de básico que solicita el FTEL, de paro y movilizados este martes y miércoles, en la previa a la Semana Santa.

“Cuando hablamos de la Canasta Básica (desde el gobierno) te salen con el fundamento de que ese dato está planteado para una familia de 3 o 4 personas con dos ingresos. Entonces planteamos que en el sector docente hay un porcentaje sumamente importante donde el docente es sostén de familia y tiene un único ingreso”, remató Chemes sobre la situación dramática de las y los docentes cuyas familias que están por debajo de la línea de la pobreza en Misiones.