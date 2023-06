Un auto cero que cueste $5 millones, superaría los $7,2 millones en enero del 2024, advierten

POSADAS. Con una brecha cambiaria superior al 100 por ciento, los escenarios devaluatorios que se abren en los próximos meses impactarán negativamente en los precios de los automóviles, según explicó el contador Horacio Ahel, en su columna semanal para el Noticiero Central de MisionesCuatro.

“Brecha cambiaria del 105% suponiendo que siga de la misma manera” podría haber una “devaluación del 60% del 80% y del 90% a enero del 2024”, comentó Ahel, quien formuló el cálculo de a qué precio subiría en el primer mes del año entrante, un vehículo que actualmente cuesta $5.133.000

“Si tomamos una devaluación (del 60%) se va a incrementar en $7.288.000, con un aumento del 42% (de su precio actual)”, indicó el contador sobre el escenario menos temerario, en el que el valor del dólar aumentaría unos 60 puntos.

En tanto, “con una devaluación del 80% (del peso frente al dólar) ese auto se va a un precio de $8.000.700 (con un aumento del 56%)”

Finalmente, con una “devaluación del 90%, el auto se iría a un precio de $8.366.000”, señaló el contador.

El escenario para los planes de ahorro

Por otra parte, el especialista desaconsejó a posibles compradores financiar las compras con círculos o planes de ahorro, porque la devaluación “implica que va a pagar cuotas más caras”. Incluso en los planes de ahorro que hablan de “cuotas fijas por 12 meses, todo el interés devaluatorio se lo van a cargar al final del plan”.

No obstante, al haber tal escasez de automóviles, para comprar un vehículo y obtenerlo inmediatamente, el comprador debe pagar un sobreprecio (por la falta de oferta con relación a la demanda). “Tal es la escasez por la restricción de dólares, que si querés un auto ya, pagas 30 o 50% más que meterte en el plan. Por eso, al que tiene el dinero (para una compra íntegra) les conviene licitarlo y sacarlo por esa vía. Hay un modelo que sale $6 millones y si querés sacarlo ya, te va a salir $10 millones”, reveló el contador.

“Pero para la persona que apuesta su salario, yo no me metería (en un plan de ahorro) porque pagas 20 o 30 cuotas” y se no podés seguir “te van a entregar (las cuotas pagadas) recién cuando se cierre el círculo”, concluyó.