Una escuela rural de Capioví fue premiada por garantizar la educación en pandemia

CAPIOVÍ. La Escuela Especial Nº 36 se encuentra en una zona rural de dicha localidad. En medio de la vegetación misionera y con banquitos de madera sobre la tierra colorada, asisten 45 estudiantes entre el nivel primario e inicial. Son chicas y chicos con discapacidades múltiples. Sus padres no están alfabetizados, viven en casas precarias, en una zona donde el transporte público y la señal de teléfono casi no llegan. La conectividad a Internet oscila entre nula y escasa. Pero durante la pandemia, no tuvieron ni un solo caso de abandono escolar.

Ante un contexto sumamente complejo, docentes y directivos de la escuela especial no se quedaron de brazos cruzados; idearon “Pedagogía de la emergencia” cuyo nombre le asignaron a la iniciativa que desplegaron con una serie de proyectos pedagógicos individuales, articulando con las familias y con una escuelita itinerante llamada Caminos de Tiza. Los resultados quedaron a la vista.

Este proyecto es uno de los ganadores de la 15º edición del + Fundación La Nación a la Educación, organizado por Fundación La Nación junto a Banco Galicia y Osde. Frente a los múltiples desafíos impuestos por la pandemia, la edición especial de este año reconoció proyectos innovadores que promueven oportunidades de aprendizaje y generan un impacto positivo en la comunidad. Todo eso, privilegiando la continuidad pedagógica, la calidad educativa y la flexibilidad para adaptarse a una realidad cambiante y en contextos vulnerados en el acceso a derechos básicos. Las propuestas están pensadas tanto para la presencialidad, la virtualidad o la bimodalidad.

El objetivo de la iniciativa apunta a sostener las trazas pedagógicas, terapéuticas y de estimulación temprana y oportuna, así también como la atención primaria de la salud. Además, controlar el estado de situación de los chicos en temas como abuso, desnutrición, violencia, abandono.

En total, se recibieron 73 postulaciones de 15 provincias del país y la ciudad de Buenos Aires. El abanico de escuelas abarcó tanto públicas y privadas de los tres niveles, del ámbito rural y urbano, así también como instituciones de modalidad especial o para adultos, entre otras.

Entre los participantes se seleccionaron tres ganadoras que recibirán un estímulo económico de 400 mil pesos cada una, y tres menciones especiales que serán reconocidas con 150 mil pesos que se destinarán a fortalecer el proyecto, facilitar el acceso a las tecnologías de la comunicación y replicar la iniciativa en otros ámbitos. Además, se los reconocerá con capacitación docente y difusión periodística y publicitaria.

Otros proyectos que también fueron seleccionados como ganadores son: la Escuela Alfonsina Storni del Potrero de Garay, Córdoba y EES Nº 11 América Libre de la localidad de Morón, Buenos Aires.