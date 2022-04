Una joven misionera y su hijo están varados en Italia, pero Nación se niega a facilitar pasajes para buscarlos, denuncia la familia

SANTA ANA. Un gravísimo caso de violencia de género y violencia intrafamiliar que involucra a una joven misionera y su hijo italiano derivó en un desesperado pedido de ayuda por parte de la familia Neris, de Santa Ana, quienes precisan reunir unos 500 mil pesos para cubrir el costo de los pasajes de avión para que el padre de la joven pueda ir a buscarlos a Italia, como lo solicitó un juez de ese país, quien está a cargo del expediente.

“De Nación recibimos un no rotundo y me sorprende porque acá hay violencia de género y violencia doméstica”, dijo Pamela Neris, hermana de Yéssica Daiana Neris, la muchacha que está varada en Italia, separada de su hijo Joseph, luego de denunciar a su pareja por golpearla, fracturarla y amenazarla de muerte. Ambos, Yéssica y Joseph están en refugios separados, y la joven no estaría en condiciones psicológicas de conseguir la tutela completa y viajar de regreso a Argentina.

En diálogo con MisionesCuatro, Pamela Neris y su padre Eduardo Neris hablaron del calvario que sufren desde el 25 de Marzo, cuando un juez italiano decidió separar a Yéssica de su hijo Joseph, dejando al niño en un refugio bajo la tutela del Estado.

El comienzo del calvario para la joven madre y su pequeño

Según Pamela, su hermana conoció a su ex pareja en Brasil y después de seis meses de relación, deciden tener un hijo en Italia, de donde proviene el hombre y donde iban a contar –supuestamente- con mejores oportunidades de desarrollo. “Queda embarazada y deciden vivir en Italia porque tenían más posibilidades. Mi sobrino tenía 6 meses cuando arrancó el calvario de ella. Lo primero que empezó a ejercer fue violencia psicológica. Luego, (avanzó) con el aislamiento de sus amigos y familia. Empezó a manejarle las redes a ella y las conversaciones con nosotros eran cada vez más esporádicas”, detalló Pamela.

Luego, “viene el primer golpe”, a Yéssica, que “no nos dijo nada. Siempre ocultó los golpes. Pero la gota que rebalsó el vaso fue la amenaza de muerte contra ella y mi sobrino”, enfatizó la joven.

Ante la consulta de este medio, Eduardo Neris contó que su hija, “de acuerdo con los informes de Cancillería está en un centro de atención. Cuando el juez decide quitarle al bebé, entró en pánico, por el temor a perder su hijo. Era su contención en Italia. Como no tenía ningún familiar en Italia, se aferraba a su bebé”, sostuvo el abuelo de Joseph.

“Le acusaron de que no dejaba sociabilizar al bebé con los demás chicos de la casa de refugio”, añadió el hombre sobre los motivos que habrían derivado en la alienación parental.

Cómo terminaron Yéssica y Joseph en refugios separados

En ese punto, Pamela tomó la palabra y explicó que su hermana termina en un refugio porque a su ex pareja, le otorgaron la prisión domiciliaria, luego de pasar un año preso por las agresiones y la violencia de género. Dado que compartían la vivienda, al recibir el beneficio de la domiciliaria, “a fin de octubre, (a Yéssica) la mandan a un refugio. En ese refugio ella empieza a tramitar la tutela absoluta para viajar a Argentina. Después de este pedido, sucede esto, el juez toma la decisión de apartarla de su hijo”, denunció la joven.

Asimismo, Pamela reveló que su sobrino Joseph, “ni siquiera está con la abuela paterna, está en un centro de menores. Las únicas informaciones que tenemos es que está bien. Pero no lo vimos más desde que lo arrancaron de los brazos de mi hermana el 25 de marzo”, reveló la joven, añadiendo que la única vía de información que mantienen es con una trabajadora social italiana.

En ese contexto, y por estar Yéssica, sufriendo un “desequilibrio emocional”, el juez italiano solicitó que familiares de ella viajen desde Argentina para concretar los trámites de tutela y de repatriación para ambos –Yéssica y Joseph.

“Pedimos ayuda de Nación. Todavía no nos comunicamos con alguien del gobierno (provincial). Esto se hizo público gracias al pueblo de Santa Ana, que no paró de viralizarlo. Al gobierno, pedimos que alguien levante el tubo y nos diga en qué podemos ayudar. Es nuestro grito desesperado por mi sobrino y hermana”, expresó Pamela.

Una campaña solidaria con influencers, por la falta de asistencia del Estado

Ante la falta de asistencia del Estado argentino para traer de regreso de madre e hijo, la familia Neris comenzó una campaña solidaria para recolectar fondos y así cubrir los 500 mil pesos que necesitan para los pasajes de avión. “Esta campaña comenzó el viernes 22 a la tardecita. Lo hicimos en conjunto con amigos y familia. Ahora se sumaron los influencers Chagas y Jani Solfer. Sin dudas quiero agradecer a mi pueblo, Santa Ana”, dijo Pamela.

En cuanto al rol que jugó el Estado argentino, Pamela comentó: “De Nación no obtuvimos ayuda, de Cancillería obtuvimos la comunicación y abogados (civil y penal). Y cuando nos pidieron que mi papá se presente allá y les pedí si nos podían facilitar los pasajes, obtuvimos un rotundo no, porque no tenían fondos”, manifestó la joven.

“No levantamos la bandera de ningún partido. De Nación recibimos un no rotundo y me sorprende porque acá hay violencia de género y violencia doméstica”, sentenció Pamela.

Según se conoció a través de redes sociales, quienes quieran colaborar o contactarse con Pamela y Eduardo Neris, pueden hacerlo a los números 3764-823514 (Pamela) y 3764-515180 (Eduardo). A la fecha, no recibieron asistencia ni mantuvieron contacto con la Subsecretaría de la Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social, ni con ningún organismo estatal de la provincia o de la Nación, según se deprende de los dichos de la familia Neris.