Vacunas antiCovid a bebés: “Es segura y ya se utiliza en 70 países”

POSADAS. En Misiones ya está en marcha la vacunación contra el coronavirus en el grupo etario de personas de 6 meses a tres años de edad en Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y Hospitales, con un cronograma difundido por el Ministerio de Salud Pública, en el que se informa a padres y tutores, los vacunatorios asignados para tal fin.

Al respecto, el programa Previa Informativa entrevistó al Dr. Jorge Abian Achon, presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría – Misiones, quien insistió en que se trata de una vacuna totalmente segura y que los padres podrán aprovechar para completar esquemas de vacunación de calendario, al concurrir a los vacunatorios. De todas formas, para evitar un desperdicio de inmunizantes, porque en bebés de 6 a 36 meses, se utilizan menos cantidad de suero, las autoridades informarán donde se habilita la vacunación pediátrica antiCovid en Misiones.

Una vacuna segura para una franja etaria que no está protegida

La vacuna de Moderna, “en junio fue aprobada por la FDA (Food and Drug Administration, “Administración de Medicamentos y Alimentos”) y la CDC (Centers for Disease Control and Prevention, “Centros para el Control y Prevención de Enfermedades”) estadounidenses. Es una vacuna segura y se utiliza ya en 70 países”, aseguró Abian Achon, insistiendo en que esta vacuna viene a “complementar la franja etaria que estaba sin protección”.

No obstante, el pediatra aclaró que la vacuna “evita las formas graves, no los contagios. Ya está el adulto mayor vacunado, los adultos de 18 a 50 y nos quedaba esta franja (6 a 36 meses) Y los chicos igual se contagian. Hay cursado escolar y actividades extraescolares y deportivas, propios para el desarrollo normal de cualquier infante. Los chicos se contagian y hacen formas graves”, reiteró Abian Achon.

De acuerdo con el pediatra, la vacunación contra el Covid es una buena oportunidad para “ponernos al día con las vacunas de calendario. Para las de covid, no necesitan prescripción médica”.

En un futuro, las vacunas anticovid podrían ser periódicas y anuales, como las antigripales

Consultado por Previa Informativa sobre si estas vacunas podrían ingresar en el calendario de vacunación del país, Abian Achon, comentó: “Es posible que, en un futuro, sea una vacuna a tener en cuenta dentro del calendario. Así como la antigripal, que todos los años se va adecuando a la circulación más frecuente del año anterior y del hemisferio norte. Es posible que sea una vacuna que tenga combinaciones con otras vacunas contra enfermedades respiratorias”, enfatizó.

Foto de Christopher Dolan /The Times-Tribune via AP

Respecto de la vacuna Moderna, el pediatra informó que se aplica en dos dosis. Con un intervalo de 28 días entre primera y segunda aplicación. Además, para niños de entre 6 y 36 meses de vida, se aplica “una dosis de 25 microgramos, que es más baja que para la población de 3 a 12 años”, dijo.

“La implementación será paulatina, viendo la demanda para que no se desperdicie”, señaló el galeno. Y acotó: “Pedimos que la gente se acerque a los vacunatorios y los medios van a ir informando en qué CAPS están disponibles”.