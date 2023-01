Vecinos de Cerro Azul estuvieron un día completo sin agua y “hay barrios que hace 12 años que no cuentan con el servicio”

CERRO AZUL. El conflicto por la sobrefacturación del servicio de agua potable, la falta de agua y la ausencia total de la prestación en, al menos, tres barrios de Cerro Azul, se profundizó en los últimos días, cuando un grupo de 80 vecinos de diferentes barrios se reunieron para efectuar un reclamo conjunto al intendente renovador K, Gaspar Dudek, y al encargado de la Cooperativa Eléctrica de la comuna, cuyas autoridades están con mandato vencido y, en consecuencia, formalmente estaría acéfala.

Según contó Ariel Acosta, un vecino de Cerro Azul, al programa “Primera Mañana”, la situación es crítica por el faltante de agua que afectó a casi todo el pueblo, durante 24 horas, sumado a la carencia de obras y la “ausencia de autoridades. Tuvimos una reunión de más de 80 vecinos que fuimos a reclamar y nadie se hizo presente”, reveló Acosta, quien destacó que vieron a empleados de la cooperativa, acudir “con sus vehículos propios a reparar una cañería rota”.

Gaspar Dudek

“Hicimos una reunión el lunes y los únicos que nos abrieron las puertas, fue el Concejo Deliberante, pero nunca se hizo presente la autoridad máxima (Dudek) Cuando lo citamos hizo una reunión de agua potable en un barrio donde hace 12 años que no tienen agua. No sabemos de qué habló allí, pero no estuvo presente en la reunión con 80 vecinos que somos del pueblo y de varios barrios. No entendemos por qué no se hace presente”, planteó Acosta, sobre la actitud adoptada por el intendente Dudek frente al conflicto.

En cuanto a cómo se organizó el reclamo general, en principio “fue por sobrefacturación, (por tener que) pagar boletas de hasta 15 mil pesos. Pero a ese grupo se sumó el de los vecinos que hace 12 años que no tienen agua. Y empezamos a ver un montón de cosas”, reveló Acosta.

Las familias de los barrios que carecen de agua potable desde hace años, “a la noche juntan agua, o lavan ropa de madrugada porque no les llega el agua. Nosotros siempre tenemos agua en nuestro barrio porque estamos en una parte baja”, contó Acosta, señalando que las familias afectadas, “están sacando agua de una laguna que está estancada”

“Esa agua no sabemos si está siendo tratada. Obviamente la usan para bañarse porque no es bebible, pero están jugando con la salud”, aseveró.