Veteranos de Malvinas con pensiones de “miseria” y sin prestaciones médicas

POSADAS. La Asociación civil Veteranos de guerra continentales por Malvinas inició un nuevo reclamo en Plaza 9 de Julio donde esperan ser recibidos por el Gobierno provincial. Este jueves a la mañana hubo una “chocolatada pacífica” frente a Casa de Gobierno para visibilizar sus pedidos.

En diálogo con el móvil de MisionesCuatro, Juan Carlos Rodríguez, presidente de la Asociación Civil Veteranos de guerra continentales por Malvinas comentó que entregaron un petitorio y esperaban ser recibidos por el Gobernador Oscar Herrera Ahuad.

“Cobramos 19 mil pesos, es una miseria y no tenemos recibo de sueldo”, dijo. “La obra social es Misiones es Salud y no nos atienden, tenemos un solo cardiólogo, un solo médico. En Posadas hay un oftalmólogo, en el interior no hay nada”, agregó.

Desesperados, los veteranos comentaron que desde el 11 de abril de este año mantienen conversaciones con el Ministerio de Hacienda, pese a ello, no pudieron concretar una reunión.

“Teníamos ordenes de guerra, el Ejército mezquina esas órdenes, nos dejan fuera del contexto y nos nombran soldados movilizados, cuando el artículo 43 de la ley de Ginebra dice que somos veteranos de Guerra por portar armas”, aclaró Rodríguez. “Fuimos ordenados menores de edad, convocados a cumplir con la patria”, cerró.