Veteranos de Malvinas solicitan inclusión al IPS y mejora en la pensión

Agüero comentó la situación actual del sector, destacando que entregaron al gobernador una nota que resume los pedidos respecto a la ley aprobada en 2015 para los ex combatientes. Lamentablemente, expresó que todos se encuentran en una situación precaria, percibiendo apenas 90 mil pesos de pensión por ser veteranos de guerra, y esperan que el gobierno los reciba para abordar estas preocupaciones.

Entre los pedidos planteados se encuentra una recomposición de la pensión y la inclusión en la obra social del IPS, una promesa que hasta el momento no se ha cumplido. Agüero señaló que actualmente no cuentan con ningún tipo de cobertura médica adecuada, incluso la obra social de Misiones Salud, no les proporciona la atención necesaria. Esta situación se agrava aún más cuando necesitan atención médica especializada, como en el caso de Agüero, quien lleva un catéter desde hace un año y medio y no ha recibido respuestas claras sobre su tratamiento.

Según Agüero, en la provincia de Misiones hay 2740 veteranos de guerra registrados en la Dirección General de Atención al Veterano de Guerra del Ministerio de Gobierno. Sin embargo, a pesar de su sacrificio y servicio al país, se ven enfrentados a dificultades económicas significativas. Agüero mismo tiene cuatro hijos a su cargo y encuentra difícil sobrevivir con una pensión de solo 9 mil pesos.