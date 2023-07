Viajes de egresados: denuncian maltratos, falta de médicos y hotel sin calefacción

En un reciente nota realizada por el Noticiero Central de MisionesCuatro, Vanesa López, una de las personas afectadas, denunció una serie de irregularidades en los viajes de egresados. López relató los inconvenientes que incluyen maltratos, falta de médicos y un hotel sin calefacción, dejando a los estudiantes en condiciones precarias durante su estadía en Bariloche.

Según López, los problemas comenzaron desde el momento en que se adelantó la fecha del viaje sin previo aviso: “Firmamos el contrato y llegada la fecha de viaje, faltando tres semanas, nos dicen que el viaje se adelanta. En lugar de Julio, salía en junio porque se reincorporaban muchos chicos”. A pesar de la situación, los estudiantes se vieron obligados a aceptar el cambio para no perder lo que ya habían pagado.

La falta de organización se hizo evidente cuando los estudiantes de cinco colegios de Oberá se encontraron con dificultades para abordar los colectivos: “Vinieron dos colectivos y los chicos no entraban, tampoco las valijas. Los acomodaron en una trafic y salieron de Oberá a las 18.30”. Este contratiempo ocasionó que los jóvenes llegaran a Bariloche mucho más tarde de lo previsto.

Una vez en el hotel, los estudiantes se encontraron con una situación inaceptable: la falta de calefacción. López afirmó que “en el hotel la calefacción no funcionaba, los chicos tenían que dormir abrigados”. Además, la prometida presencia de un médico las 24 horas resultó ser una mentira, ya que cuando un estudiante se fracturó la muñeca, no había personal médico disponible: “Tenemos fotos del chico llorando con el brazo roto. Hubo chicos convulsionando en el hotel y a todos les daban paracetamol”.

La falta de respuesta de la empresa responsable del viaje generó frustración entre los padres. López mencionó: “Nuestra hija nos llamaba llorando y no sabíamos qué hacer. En la empresa se tiraban la pelota de un lado a otro”. Ante esta situación, los padres decidieron tomar acciones legales y enviar cartas documento para reclamar, pero, según el testimonio de la mujer, la empresa se habría mostrado poco colaborativa hasta el último día del viaje.

Otro incumplimiento denunciado fue la falta de acceso exclusivo a las instalaciones de Cerro Catedral: “En el contrato nos vendieron Cerro Catedral y nos dijeron que iban a subir con exclusividad y sin hacer cola. Cuando llegaron, la empresa no pagó para que pudieran subir y solos se sacaron fotos en el pie de la montaña”.

La entrevistada también hizo hincapié en la mala programación de las excursiones: “Dormían hasta mediodía y a la tarde, depende del sol o la lluvia, salía la excursión”. Esta falta de organización afectó negativamente la experiencia de los estudiantes durante su viaje.

En cuanto al aspecto económico, López destacó que la empresa les hizo pagar un seguro de hotel por un monto de 20 mil pesos, el cual supuestamente cubriría cualquier daño. Sin embargo, la realidad fue diferente: “Se quedaron con la plata de los chicos”.

Además de los problemas mencionados, Vanesa López reveló un intento de silenciar a los padres afectados: “La empresa se comunicó con el abogado y empezó a hacer negocios con el señor. Este me exigía a mí borrar la publicación, sino la empresa no hacía ningún convenio con nada”. La empresa ofreció un resarcimiento económico a cambio de que los padres no hablaran más sobre los problemas que habían sufrido durante el viaje. López se negó a aceptar esta propuesta.