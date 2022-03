Wanda: Alumnos de una escuela técnica estudian en malas condiciones

Mediante un video se conoció la manera en la que estudian en la EPET 48

POSADAS Y WANDA. Misiones Cuatro dialogó con Miguel, padre de un alumno que asiste a la EPET Nº 48 de Wanda para conocer en detalle lo que sucede en esa institución, tras conocerse un video respecto a las condiciones en la que se encuentra: “es triste, lamentable, porque el sueño de cada chico y familia, es que sus hijos puedan estudiar en un ambiente tranquilo”, expresó.

En ese sentido agregó: “me pone mal, porque con esfuerzo se llega a pagar todos los impuestos. Evidentemente hay algo que está fallando”, manifestó Miguel.

Además, contó que la institución no cuenta con edificio propio: “los padres estamos muy preocupados porque la escuela tiene 7 u 8 años, esta sería la tercera promoción de los chicos y no tenemos edificio propio. Gentilmente el municipio nos cedió un lugar, que antes funcionaba el club de madres y no está preparado para albergar a tanta cantidad de chicos, que llegan a 300 creo”, relató el vecino.

“Es una lástima porque es una modalidad excelente para la zona, la de maestro mayor de obras y los chicos necesitan trabajar en un taller como corresponde, con las mínimas normas de seguridad”, agregó.

Asimismo, comentó que cada vez que llueve el colegio se inunda. “Hay que insistir e insistir, tiene 8 años la escuela y no puede ser que los alumnos no tengan un lugar para estudiar tranquilamente y no esperando que se caiga una canaleta arriba de la cabeza”, declaró.