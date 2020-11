Wanda en llamas por las usurpaciones de tierras

WANDA. Las intrusiones y usurpaciones de tierras en la comuna que conduce el intendente renovador Felipe Jeleñ, derivaron este martes en una importante movilización de vecinos autoconvocados que pretendían que se debata el problema en el Concejo Deliberante de la comuna. Sin embargo, cientos de personas de los terrenos usurpados se presentaron también con pancartas apoyando al intendente, que no parece tomar una posición inconfundible contra la toma de tierras.

“Había una convocatoria para charlar esta problemática en el Polideportivo Fitti Kruse para este martes. Ayer iba a ser la reunión del HCD para tratar el tema de las usurpaciones, pero como era el día del municipal, se trasladó para hoy martes”, confió una fuente de MisionesCuatro, al tanto del conflicto. En ese contexto, “se trasladó la convocatoria para el Concejo. En vez de ser en el polideportivo que se llenó de móviles policiales, todos se convocaron al HCD”, confió la fuente, señalando que este martes, los ediles no incluyeron este conflicto en el temario.

Una marcha tomada por simpatizantes de Jeleñ

Sin embargo, hubo más de 200 personas de los terrenos usurpados “apoyando al intendente”, que intentaron copar la protesta de vecinos, comerciantes y propietarios, que están en desacuerdo con las políticas vigentes, que toleran usurpaciones. Ello pese a que, en algunos casos, se sabe que están organizadas y que motorizan un fenomenal negocio inmobiliario.

Se trata del conflicto que recrudeció tras las usurpaciones en el Lote 75 y 74, propiedad del empresario Raúl Bertotto, cerca de la Ruta Nac. 12 y a 300 metros de las Minas Preciosas de Wanda. Este damnificado sostuvo públicamente que se “trata de una toma organizada”. Y agregó que el problema social no cree que pueda solucionarse con el desalojo.

Lo que dijo el damnificado

“En el lugar hay mucha de la gente que es conocida y tienen casas en la zona. Usan de escudo a mujeres y niños que trasladan hasta el lugar para que la Justicia no actué sobre ellos, pero tienen ayuda para hacer lo que hacen”, aseveró en una entrevista con ArgentinaForestal.com. El pasado viernes, eran un centenar de personas las que permanecían usurpando la propiedad, en un clima tenso por el pedido de desalojo que firmó el juez de instrucción 3 de Iguazú, Martín Brites.

“La gente que ingresó al predio, que cada vez son más, no está dispuesta a irse. No escucha a la Policía ni al intendente. Hay una orden de desalojo, pero aun no me notificaron, estoy esperando que decisión toma el intendente ya que nos reunimos para estudiar alternativas. Considero que el desalojo no solucionará el problema. Es un problema social del municipio porque la gente quiere una respuesta a sus reclamos porque dice no tener donde vivir. Aunque me restituyeran el lote, creo que debo ser suicida para pensar que algún emprendimiento turístico pudiera desarrollarse en el lugar, ya lo descarto”, dijo el propietario del lote a un medio radial.

El emprendimiento ecoturístico que no pudo ser

Según Bertotto, el intendente Jeleñ “fue hablar el lunes con ellos para que entiendan que deben retirarse en forma voluntaria y pacífica. Pero amenazan con cortar las rutas si hay un intento de desalojo judicial y hay mucha tensión”, dijo el empresario, días atrás.

El Lote 75 tiene una superficie de 11 hectáreas y una nueva fracción fue usurpada en los primeros días de Noviembre, sin que a la fecha se lograra que desistan de la toma de tierras en forma ilegal.

El propietario tiene dos lotes lindantes en el área donde fue ex camping privado, sitio donde se proyectaba un emprendimiento ecoturístico. Se ubicaba cerca del Arroyo Bonito, además tiene acceso a la Ruta Nacional 12 y a 300 metros de las Minas de Piedras Preciosas. Los problemas por las usurpaciones comenzaron hace un año.

“Teníamos un área en conservación para una reserva natural, pero el daño que hicieron del área de bosques nativos ya es irrecuperable. Prácticamente no quedo nada. Se intrusó el lugar, gracias a Dios la Policía y la Justicia vienen actuando muy bien, acompañando este complejo escenario. Pero el daño que hicieron llevaría décadas en recuperar las especies naturales que se tenían”, dijo en primer lugar sobre los delitos ambientales cometidos por los usurpadores.

El avance de las usurpaciones de lotes privados en Wanda

Si bien son dos lotes linderos de Bertotto en el lugar de conflicto, el empresario relató que hace un año comenzaron los problemas con la usurpación de 23 hectáreas que fueron tomadas ilegalmente del lote vecino (propiedad del empresario Eduardo Thomas, que no vive en Wanda).

Desde entonces, intentaron en forma recurrente ingresar a mis lotes, pero de la magnitud y organización de los últimos días en una fracción del Lote 75 nunca había sucedido. “Siempre hice las denuncias correctas en la comisaria y la Justicia, desde hace tiempo viene la gente tomando tierras, y es una situación que nos complica mucho como familia y como propietario”, expresó Bertotto.

“Imposible proyectar una inversión turística en Wanda”

La propiedad era “ideal porque tenía unos 300 metros de arroyo, otros 180 metros de frente, era un lugar pensado para un emprendimiento ecológico y turístico en Wanda. Hace unos años decidimos diversificar el negocio con mi familia, somos fabricantes de máquinas forestales y grúas, venimos del rubro de la industria metalúrgica, pero pensamos hace unos años que era momento de abrirnos hacia otras actividades y compramos al dueño el predio los lotes”, confió Bertotto.

“Estábamos contentos con el emprendimiento, hicimos algunas actividades en el lugar de educación ambiental porque además soy un apasionado de la naturaleza misionera. Esto era ya en 2007. Pero lamentablemente la gente ha tomado ilegalmente la propiedad en los últimos días, usurparon la propiedad, quemaron y cortaron todo lo que había en el área de la reserva natural. Había chachi manso –especie declarada Monumento Natural-, árboles nativos, todo. Porque ellos quieren un pedazo de tierra, y todo lo que esté dentro de la tierra que ellos quieren, lo han macheteado en el lugar. Limpiado todo el terreno y quemado todo para lograr dale el uso que ellos quieren dar”, relató Bertotto a AF.

“Ya es imposible proyectar una inversión turística en Wanda con esta realidad”, manifestó por entonces.