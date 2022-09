Ya hubo quejas por abultadas boletas de luz en Alem, antes de la segmentación

ALEM. Por lo menos hasta Noviembre, no están previstos aumentos tarifarios en la localidad de Alem, según confió el presidente de la Cámara de Comercio local, Juan Pablo Velona, tras un diálogo que mantuvo con el titular de la Cooperativa Eléctrica de esa ciudad.

“El lunes tuvimos una reunión con la Confederación Económica de Misiones (CEM) y las demás cámaras (de comercio) de toda la provincia. Y uno de los temas a tratar era el costo de la energía y la quita de subsidios”, contó Velona al Noticiero de MisionesCuatro este jueves.

“En un principio, tenemos entendido, que por ahora no habrá quita de subsidios. Por lo menos, no hay noticias según lo que nos informa, en nuestro caso, el presidente de la Cooperativa (de Electricidad de Alem). Ellos no tienen no tienen noticias de la quita de subsidios para la zona de Alem”, remarcó el empresario, dejando en claro que desconoce la situación de otras cooperativas eléctricas del interior de Misiones.

Ya hubo quejas por aumentos en las boletas, aunque por ahora, no en la Cámara de Comercio de Alem

Sin embargo, Velona admitió que hubo reclamos por el aumento del costo de las boletas de luz en la comuna. “No tenemos el costo exacto, pero sí sabemos que hay gente que está haciendo reclamos. Nosotros en nuestra Cámara, todavía no tuvimos ningún socio que se haya manifestado directamente. Pero sabemos que hubo incrementos en los meses anteriores también”, reveló el dirigente de la Cámara de Comercio de Alem.

“No tenemos información sobre qué va a pasar más que nada con la industria y comercios que pagan boletas altas”, admitió.

Por otra parte, Velona insistió en que “estamos viendo que, en referencia a los costos de las cooperativas, hay una diferencia importante respecto a Posadas, que llega a $4 por el kilowatt. Posadas está pagando menos que el interior”, sostuvo el empresario, aclarando que el costo del kilowatt es el mismo en toda la provincia, pero en el interior, los usuarios pagan impuestos y tasas fijas más altas que en la capital misionera, en concepto de servicios como el alumbrado y otros.

“Estamos pagando más impuestos, más porcentajes en el costo fijo de las cooperativas respecto a Posadas. Esos ítems terminan siendo más caros”, enfatizó Velona.

Traslado del aumento en la electricidad a los precios y caída en la actividad comercial

Consultado por este medio, respecto de lo que ocurriría con los precios en caso de que se aplique un aumento tarifario importante por la quita de subsidios y la segmentación tarifaria dispuesta por el gobierno nacional, Velona no dudó en señalar que terminará trasladándose al precio de los productos y manufacturas. “Toda industria termina volcando el aumento de los costos fijos (como la electricidad) al precio de los productos. Para un supermercado, es un costo fijo muy alto. Y aserraderos, industria que consume mucha energía, tienen que trasladarlo”, señaló.

En tanto, ya hay preocupación en el sector por el nivel de consumo en comercios de Alem, al momento de aplicarse el tarifazo eléctrico del gobierno kirchnerista. Al respecto, Velona comentó que “en Agosto y Septiembre hubo baja en las ventas”, mientras que en Julio, cuando se produjo la corrida cambiaria y el salto en el dólar tras la renuncia del ex ministro de Economía Martín Guzmán, “no se sintió la baja en las ventas”.

“Bajó el consumo de la gente. En plata (facturación), como todo aumenó, quizás estamos igual, pero en consumo, no. En Agosto la gente consumió menos. Y en Septiembre, en porcentaje hay menos consumo que Agosto”, alertó Velona. “Veremos cómo va Octubre. Y ni hablar con esto de la energía (en Noviembre), no se sabe qué va a pasar. Todavía no hay noticias (de la segmentación), no tenemos información”, reiteró Velona.