Yerbateros de San Pedro reciben una quinta parte del gasoil que necesitan para la cosecha

SAN PEDRO. La crisis por la escasez del gasoil recrudece en el interior de la provincia, afectando especialmente a los productores yerbateros, que están encarando la cosecha gruesa con severos problemas de movilidad, sumados a la falta de mano de obra porque los trabajadores no quieren ser blanqueados por temor a perder los planes sociales.

Al respecto, el productor Ariel Steffen, presidente de la Cooperativa yerbatera “7 Estrellas” de San Pedro, advirtió que en la comuna, la situación es “catastrófica”. “A nosotros nos dan 50 litros de gasoil por día. Y 50 litros de gasoil no alcanzan para dar una vuelta con el camión. Pero nosotros necesitamos hace 4 o 5 viajes por día”, puntualizó.

“Realmente es una grave problemática para el sector (yerbatero), el combustible. No estamos teniendo y no se da a abasto para hacer la cosecha. Tenemos colas de un kilómetro o dos para cargar 50 litros de combustible. Tenés que estar un día entero (esperando)”, describió Steffen, en diálogo con el Móvil de MisionesCuatro, este jueves.

En cuanto a si la venta a extranjeros incide en la escasez, Steffen explicó: “En la zona de frontera vienen a cargar, pero nosotros en San Pedro tenemos dos estaciones y ni para el municipio alcanza el combustible”, sostuvo.

En otro orden de temas, Steffen calificó de muy positiva la reunión con los nuevos funcionarios del Ministerio del Agro y la Producción, ahora bajo la gestión de Facundo López Sartori. “Se pusieron a disposición, fue muy buena la reunión”, dijo el yerbatero, añadiendo que los funcionarios les pidieron que convoquen a otra reunión “con todos los dirigentes yerbateros”.

En la reunión de este jueves, según Steffen, le plantearon a los funcionarios del Agro, el problema de la compatibilidad de los planes sociales con el empleo estacional registrado. “Tenemos muchos problemas porque nos están haciendo los descuentos por la corresponsabilidad gremial, para tener a los obreros rurales en blanco. Y resulta que la mayoría no se quiere blanquear por miedo a la pérdida de los planes. Entonces necesitamos urgente avanzar sobre eso para ver cómo solucionamos esa problemática”, puntualizó al respecto.

Asimismo, Steffen aclaró que están de acuerdo con que es un problema de orden nacionales, pero “lo estamos viviendo día a día los productores en las chacras. No tenemos mano de obra, la hoja se cae y la gente quiere trabajar, pero no en blanco, no se quieren inscribir. Y nosotros estamos pagando 4 pesos de corresponsabilidad gremial para tener al obrero rural en blanco. Es un problema que escapa de las manos del productor. La autoridad que sea se tiene que hacer cargo”, insistió Steffen.

“El gobierno nacional están dando estos planes. Y la gente no quiere blanquearse para no perder su plan”, remató el yerbatero.