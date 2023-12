Yerbateros piden que se dolarice el precio del laudo

Ariel Steffen, productor yerbatero de San Pedro, habló con el programa Primera Mañana que se emite por MisionesCuatro, sobre el precio que están pidiendo para la hoja verde.

“Cuando salió el laudo en su momento estaba bien, pero hoy con la inflación nos quedamos en el tiempo con el precio nos duplicaron las deudas, sacamos insumos, no es que tenemos stock de billetes”, declaró.

“Hoy, con la inflación, nos duplicaron los precios y quedamos en el tiempo con el precio de la materia prima. Es simple, o nos duplican el precio de la hoja verde, o nos ponen en cero sesenta centavos de dólar que estamos pidiendo, o no podemos seguir laburando”, expresó Steffen.

Con respecto al INYM, dijo que es “una muy buena herramienta, pero hay que mejorar”.

“Somos pequeños productores, se tiene que tener conocimiento del manejo de la materia prima de la hoja verde, para tener noción para laudar un precio. Nación siempre le manejó un punto más o un punto menos”, manifestó el productor.

Con respecto al precio que piden para la hoja verde, señaló: “pedimos que se dolarice, no sé si estamos equivocados, pedimos cero sesenta centavos de dólar oficial para que no tengamos que estar renegando cada seis meses de tener que poner un precio a la yerba mate. Pongamos un valor dólar y no así tenemos que estar renegando todos los años con los laudos”.

“Con sesenta centavos de dólar estaríamos en 480 los mil kilos de hoja verde, que es algo razonable para que podamos subsistir “, precisó Steffen.