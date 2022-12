YPF trata a los ciudadanos del Norte, como si fueran “de segunda” y Misiones sigue con el combustible “más caro del país”

POSADAS. El nuevo incremento del 4% en el precio de los combustibles acordado entre el gobierno nacional y las petroleras que operan en Argentina, siendo YPF la formadora de precios, volvió a instalar el debate sobre la asimetría de precios en estaciones de servicio, entre Buenos Aires y el interior del país y entre Posadas y el interior de Misiones, según planteó Faruk Jalaf, el presidente de la Cesane (Cámara de Estaciones de Servicio y Afines del Nordeste)

En diálogo con TVA MisionesCuatro este viernes, Jalaf confirmó que el incremento del combustible fue postergado por unas dos semanas y se implementaría a partir del 14 de Enero. Aunque aclaró que mantiene sus dudas sobre lo que efectivamente concrete el gobierno, a través de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales.

“La otra vez dijeron que iba a ser un 4% y fue un 6%. En Misiones nos volvieron a castigar aumentando más que en el resto del país”, cuestionó Jalaf. Y remarcó que esa discriminación en el precio es más intensa en el interior de Misiones, “porque Posadas tienen precios más baratos”.

Al respecto de esta disimetría en los precios de combustibles, Jalaf insistió en que “hay una migración de los clientes de mayor volumen a Posadas, porque hay una diferencia de entre 10 – 12 pesos respecto del interior. En un camión que carga 500 litros, son $ 5 mil menos”, enfatizó.

”Darle ventaja a Posadas respecto del resto de la provincia” en los precios de combustible, ”perjudica a la economía de Misiones”

En esta línea, Jalaf subrayó que la decisión del gobierno nacional, a través de YPF, de “darle esa ventaja a Posadas respecto del resto de la provincia perjudica a la economía de Misiones, porque el productor está en el interior. En Posadas no se produce nada”, bramó el empresario. Y acotó: “Es la primera vez que el gasoil es más caro que la nafta”.

Por otra parte, Jalaf advirtió que los precios de los combustibles están retrasados respecto de la inflación, en un 30 o 40%, pues la nafta súper, históricamente “costó alrededor de 1 dólar, y ahora no llega a un dólar oficial. (La nafta súper) está a $150 en Buenos Aires y el dólar oficial está a $183. Es un retraso muy grande y donde no debe haber, en las grandes ciudades”, fundamentó el jefe de la Cesane.

De acuerdo con Jalaf, el combustible debería ser más barato en el interior del país, para “fomentar la actividad que genera riqueza, el agro la industria y el transporte, que por lo general está en el interior”.

Asimismo, contra lo que usualmente piensan los consumidores, jalaf planteó que “la nafta está baratísima. Una botella de agua mineral (de 500 cc.), está $150 – $200”, es decir, lo mismo que un litro de nafta.

El gobierno nacional trata a los ciudadanos del norte como si fueran “de segunda categoría”

Para Jalaf, la política de precios del gobierno y de YPF, que controla más del 50% del mercado interno, golpea a todo el Norte del país, el NEA y el NOA. “Nos tratan como a ciudadanos de segunda. Y Misiones tiene el combustible más caro del país”, fustigó.

“En los hechos, YPF es la que maneja el precio de los combustibles en el país. Pero el problema no es el precio de los combustibles, que están re baratos, el problema es nuestra economía, porque el valor de nuestra moneda se ha ido depreciando constantemente. El billete más grande del país ($ 1.000) no llega a valor 2 dólares con 50 (centavos, al valor del dólar paralelo) Siguen emitiendo y eso hace que nuestra moneda no vale”, sentenció.

Por último, Jalaf anticipó que de acuerdo a lo que saben en el sector, además del aumento del 4% de Enero, YPF aplicará otro más del 4% en Febrero y otro del 3,8% en Marzo. Pero “acá en vez de un 4 aplicaron un 6 – 6,5% y nosotros somos los últimos en enterarnos. Nos enteramos por los medios”, remató.