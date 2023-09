Anuncian el primer festival aniversario de Garruchos

Foto vía Regionlitoral

Scotto expresó su deseo de que este festival sea un evento inclusivo que atraiga a personas tanto de Garruchos como de los alrededores que deseen exhibir sus productos. “La idea es hacer algo integrador y que convoque a gente de Garruchos y de la zona que quiera exhibir sus productos”, afirmó.

En línea con su visión de gestión participativa, Scotto enfatizó que la organización del festival es un esfuerzo conjunto. “La forma de gestionar es entre todos”, destacó en diálogo con Radio Social Club, subrayando la importancia de la colaboración comunitaria.

El festival está diseñado para ser accesible para todos los residentes, ya que se llevará a cabo en el polideportivo local y no tendrá costo de entrada. El evento dará comienzo a las 19 horas, y según Scotto, incluso si las condiciones climáticas no fueran favorables, no habría inconvenientes. Por fortuna, no se espera que llueva el día del festival, según el pronóstico meteorológico.

Uno de los aspectos destacados del evento, además de la presentación de Los Forasteros, será un concurso de fotografía que permitirá a los residentes y visitantes resaltar las imágenes de Garruchos. Scotto subrayó la importancia de esta iniciativa: “Habrá un concurso de fotografía, y es importante para destacar las imágenes de nuestro pueblo”.