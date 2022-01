Apertura de fronteras: ¿Cuál es la situación en Bernardo de Irigoyen?

Foto ilustrativa vía irigoyeninforma

POSADAS Y BERNARDO DE IRIGOYEN. A diario, son alrededor de 1.500 personas las que cruzan por el paso fronterizo terrestre que une Bernardo de Irigoyen con la localidad brasileña de Dionisio Cerqueira, según comentó a este medio, Silvio Novelino, periodista de Bernardo de Irigoyen.

“Están saliendo muchos turistas argentinos, aproximadamente están cruzando de forma diaria unas 1500 personas, los que salen para Brasil y los que vuelven”, comentó el comunicador.

En ese sentido, agregó: “los brasileros vienen los fines de semana a hacer compras, a cargar combustible a la Argentina por el cambio favorable”.

Con respecto a los requisitos que piden en el control migratorio detalló: “vacunación completa, la declaración jurada que se firma en Migraciones cuando salen habitualmente y, cuando ingresan, si no traen el examen de PCR, tienen que hacerse el test rápido del lado argentino. Es un test que se tienen que hacer los mayores y que sale $4000 por persona, es para los turistas que vienen de Brasil”, explicó Novelino.

Con respecto al panorama del Covid-19 en el lado brasileño declaró: “está complicado y no hay tantos controles. Los que somos del pueblo vamos y venimos normalmente”.

Asimismo, aclaró que en Brasil no rige la misma inspección rigurosa que se hace del lado argentino.

Cambio favorable para los vecinos

Por otra parte, Novelino contó que los brasileños cuando visitan Bernardo de Irigoyen “arrasan con las compras”. “Compran de todo, alimentos, verduras, carne. El cambio es favorable en casi todo, por ahí en ropa no hay tanta diferencia, pero el resto si, se llevan cualquier cantidad”, relató.

En esa línea, dijo que a los argentinos no les conviene hacer compras en Brasil, “por ahí en algunas cosas específicas que no se encuentra del lado argentino. En cuanto al cambio, en el 90% de los productos no es conveniente”, contó el periodista.