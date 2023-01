Brote de diarrea en el sur de Brasil: las recomendaciones que deben seguir los turistas para evitar contagios

Una epidemia de diarrea se desató en Florianópolis (Brasil), en medio de la temporada alta de turismo y en uno de los destinos más elegidos por los argentinos para pasar las vacaciones. Ahora, las autoridades sanitarias locales informaron que más del 50% de las playas no estarán habilitadas para el uso recreativo.

En rigor, cerca de 1250 personas, entre locales y turistas, acudieron a centros de salud para reportar problemas gastrointestinales durante los 10 primeros días de 2023 y la cifra sigue subiendo. Aún no se conocen los motivos, pero se sospecha que el aluvión de turistas que colmó las playas catarinenses provocó un incremento en la contaminación de las aguas.

De acuerdo con datos del informe semanal publicado por el Instituto de Medio Ambiente de Brasil (IMA), se reportaron 1618 casos de diarrea aguda durante las primeras dos semanas de 2023, en el municipio de Florianópolis.

“Se consideran inadecuados para baños aquellos lugares donde la muestra de agua analizada tiene una presencia de coliformes fecales superior a 800 por 100 mililitros de agua”, informaron fuentes oficiales. “El resultado cambia cuando el número está por debajo de 800 durante cinco semanas seguidas”, añadieron los especialistas que estudian la problemática.

Recomendaciones para prevenir la diarrea

Ante este escenario, las autoridades sanitarias recomendaron no bañarse en playas no aptas, evitar tragar agua de mar y no llevar animales a la playa. Además de prevenir deshidrataciones, lavarse las manos, beber agua habilitada para el consumo, evitar comidas que contengan huevo crudo y verificar la fecha de caducidad de los productos alimenticios elaborados.

En sintonía, ante la gran cantidad de viajes de argentinos al país limítrofe, el Ministerio de Salud de la Nación difundió una serie de recomendaciones para evictar las infecciones gastrointestinales:

Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón, especialmente antes y después de ir al baño, cambiar pañales, manipular y preparar alimentos, amamantar y/o tocar animales. Usar agua segura (que esté filtrada, tratada o hervida). Evitar el consumo de agua de la canilla o grifo ya que en algunos lugares puede no ser segura para beber, preparar alimentos y bebidas, hacer hielo, cocinar y cepillarse los dientes.

Evitar tomar directamente de las latas o botellas, ya que la superficie de las mismas puede estar contaminada. Deben limpiarse y secarse antes de beber o servir en un vaso.

Evitar el consumo de alimentos más allá de la fecha de caducidad, incluso si se observan en buen estado. Evitar el consumo de alimentos en mal estado, con olor, color o sabor alterados.

Guardar adecuadamente los alimentos antes de colocarlos en la heladera. No mezclar alimentos cocidos con crudos.

Al realizar la preparación de vegetales, sanitizar frutas, verduras y hortalizas con una solución de hipoclorito al 2,5% (diluir una cucharada de lavandina en un litro de agua durante 15 minutos, lavar después con agua corriente para eliminar los residuos).

Lavar y desinfectar las superficies y utensilios utilizados en la preparación de alimentos

Evitar bañarse en aguas de playa señalizadas como inapropiadas y/o contaminadas, ya que los gérmenes que causan enfermedades gastrointestinales, respiratorias, cutáneas, auditivas, oculares, etc., pueden transmitirse a través del agua recreativa contaminada.

Una por una, todas las playas no aptas para meterse al mar

A continuación, un listado que contempla las playas catarinenses que no están aptas para bañarse por su alto nivel de contaminación: