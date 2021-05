Corrientes: autorizan a un hombre a viajar a Brasil para asistir al cumpleaños de su pareja

CORRIENTES. La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes autorizó a un hombre a viajar por tierra a Brasil para asistir al cumpleaños de su novia en la ciudad de Porto Alegre. En una resolución difundida esta semana, declaró inconstitucional la disposición de la Dirección Nacional de Migraciones que prohíbe el cruce fronterizo a raíz de la pandemia de coronavirus.

Al tomar conocimiento de la decisión, Florencia Carignano, la titular del organismo dependiente del Ministerio del Interior, informó que pedirá la nulidad del fallo por “carecer de fundamento” y “omitir procedimientos básicos”.

Martín Lisi, es un abogado oriundo de Lomas de Zamora que obtuvo el permiso de los jueces correntinos para viajar a Brasil: “Yo hice un pedido para el día 29 de mayo y la Justicia me hizo lugar. El martes notificó legalmente a Migraciones a los efectos de que cumpla con la resolución, porque no puede apelar ese fallo”, contó.

Según el letrado, quien tiene la autoridad para cuestionar legalmente la resolución es el fiscal, pero no lo hizo. Por eso, indicó que “la sentencia está firme y yo voy a ir a la frontera en la fecha que la Justicia indicó y voy a pedir pasar. Si no me dejan, estarían cometiendo un delito”.

El fallo divulgado el lunes por los jueces Ramón Luis González, Mirta Gladis Sotelo y Selva Angélica Spessot hizo lugar al hábeas corpus presentado por Lisi y declaró inconstitucional la Disposición 7775/21 de Migraciones, que prohíbe a los argentinos cruzar las fronteras por vía terrestre y volver a entrar, en virtud de la pandemia.

Este miércoles, la titular del organismo, Florencia Carignano, realizó una publicación en las redes sociales con respecto a la decisión “vamos a pedir la nulidad de un proceso que omitió procedimientos básicos”, aseguró.

Carignano también recordó que “la administración de fronteras fue utilizada por todos los países como una herramienta necesaria para contener la propagación del virus”.

En tanto el objetivo de Lisi es poder pasar con su novia brasileña el día de su cumpleaños, el próximo 30 de mayo. En ese sentido argumentó que los gastos que demandan los vuelos le son imposibles de costear y que la alternativa terrestre vía Paso de los Libres-Uruguayana en su vehículo particular es la mejor opción.

Además, sostuvo que el Poder Ejecutivo Nacional “bajo el justificativo de no querer realizar controles en las fronteras terrestres, genera un trato desigual entre las personas que viajan en aviones y por turismo y quienes, como él, necesitan cruzar de forma terrestre”.

Cabe señalar que la Disposición 3911/2020 estableció que las únicas vías habilitadas para el ingreso y egreso de personas hacia o desde el país son el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeropuerto Internacional de San Fernando.