CORRIENTES. La Secretaría de Energía, a través de la Dirección de Desarrollo de Energías Renovables, instalará nuevos sistemas fotovoltaicos enmarcadas en el Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER).

La provincia de Corrientes instalará equipos fotovoltaicos en 8 refugios localizados en portales de los Esteros del Iberá, los mismos son: Centro Operativo San Ignacio, Centro Operativo San Nicolas, Área UP Monte Rey, Destacamento Yaguarete Corá, Destacamento Guayaivi / Carambola, Área UP San Nicolas, Puesto Mira y Aréa UP Carambolita.

Desde la Dirección de Desarrollo de Energías Renovables, en conjunto con PERMER, se busca resolver las necesidades de abastecimiento eléctrico en zonas alejadas de los centros urbanos y/o de difícil acceso, donde no es factible que dispongan del mismo a través de fuentes de energía convencionales de red; o donde la utilización de generadores diésel produce un impacto negativo en el ambiente natural y sus habitantes.

Según publicó Región Norte Grande El programa de universalización de la energía, llevado adelante la Secretaría de Energía de la Provincia en conjunto con instituciones provinciales y nacionales como: el INTA, Parques Nacionales, Ministerio de Educación, entre otros; logra una vinculación que a permitido llevar energía limpia a diferentes beneficiarios:

En escuelas rurales, se han instalado paneles fotovoltaicos con su correspondiente sistema eléctrico, junto con banco de baterías e instalación eléctrica de lámparas eficientes para el interior y exterior; con ello se deja a las escuelas en condiciones de asegurar la conectividad de las mismas.

Por otro lado, también existen más de 2000 viviendas familiares rurales que cuentan con sistemas solares residenciales autónomos y, 205 pequeños productores rurales que cuentan con boyeros solares que les permiten electrificar los alambrados utilizados en la cría de ganado de manera eficiente y sustentable.

La planificación de un sistema energético sustentable considera seguir expandiendo la cantidad de beneficiarios, aumentando el número de instalaciones para usuarios residenciales rurales, así como de boyeros solares. Y también, construir nuevas mini redes para proveer de energía eléctrica a poblaciones localizadas en islas y zonas de difícil acceso. A la par, ya se ha enviado la solicitud para instalar equipos de bombeo de agua solares para pequeños productores locales.

El Proyecto PERMER, dependiente de la Subsecretaría de Energía Eléctrica, promueve la inclusión social y el desarrollo socioeconómico por medio de la energización rural en todo el territorio nacional y es ejecutado a través del Préstamo BIRF N° 8484. Provee un insumo clave para lograr el acceso universal al derecho a la energía. Al basarse en fuentes renovables, también contribuye a diversificar la matriz energética nacional.